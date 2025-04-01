Суд не помог: Россиянка поплатилась за оскорбления соседей в домовом чате

В Астрахани девушку удалили из домового чата за мат и токсичное общение. В результате она пошла судиться с владельцем онлайн-группы, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, жительница Астрахани вступила в соседский чат, когда заехала в ЖК в 2019 году. Девушка токсично общалась с другими участниками группы, и в какой-то момент надоела соседям. Спустя четыре года хамство перешло все границы, поэтому владелец чата удалил россиянку из беседы.

Девушка вымаливала, чтобы её вернули в чат, так как там она получает важную информацию о ситуации в ЖК. Однако сосед оказался непреклонен, тогда жительница Астрахани подала на него в суд. Девушка уверяла, что правила общения в группе нарушают её права, так как она якобы может общаться так, как пожелает. И, видимо, неважно, что это общение было токсичным. В результате суд встал на сторону соседа, а девушка лишилась доступа в домовой чат.