Суд не помог: Россиянка поплатилась за оскорбления соседей в домовом чате
SHOT ПРОВЕРКА: В Астрахани девушку удалили из чата дома за мат и оскорбления
Девушка в телефоне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evrymmnt
В Астрахани девушку удалили из домового чата за мат и токсичное общение. В результате она пошла судиться с владельцем онлайн-группы, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По данным телеграм-канала, жительница Астрахани вступила в соседский чат, когда заехала в ЖК в 2019 году. Девушка токсично общалась с другими участниками группы, и в какой-то момент надоела соседям. Спустя четыре года хамство перешло все границы, поэтому владелец чата удалил россиянку из беседы.
Девушка вымаливала, чтобы её вернули в чат, так как там она получает важную информацию о ситуации в ЖК. Однако сосед оказался непреклонен, тогда жительница Астрахани подала на него в суд. Девушка уверяла, что правила общения в группе нарушают её права, так как она якобы может общаться так, как пожелает. И, видимо, неважно, что это общение было токсичным. В результате суд встал на сторону соседа, а девушка лишилась доступа в домовой чат.
А ранее россиянам посоветовали не выходить из домовых чатов, даже если достал спам. По словам депутата ГД Светланы Разворотневой, в беседах можно наладить общение с соседями и эффективно решить вопросы с управляющей компанией.