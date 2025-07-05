Недалеко до депрессии: 5 фраз, которые говорят, что у человека психологические проблемы

Мы не всегда придаём значение дежурным словам, а на самом деле стоило бы. «Иногда за, казалось бы, обычной фразой может скрываться очень важный смысл, главное — вовремя обратить на это внимание», — говорит кандидат психологических наук и психолог Елена Ярикова. Вместе с ней мы разберём важную тему. Как по, казалось бы, совершенно обычным словам и фразам понять, что ваш собеседник нуждается в помощи психолога.

«Я так устал»

Усталость трудно отличить от лени, если у вас низкий уровень эмпатии. Но если человек устаёт постоянно, это может быть знаком психологических проблем. Фото © «Шедеврум»

Все устают, и это нормально. Но некоторые устают больше остальных. Хроническая усталость может свидетельствовать о целом ворохе диагнозов. Не только психиатрических — усталость встречается при диабете, анемии, аутоиммунных заболеваниях, ВИЧ... Отделить обычную усталость от серьёзного выгорания порой бывает сложно. А иногда симптомы депрессии могут указывать вовсе не на ментальный недуг, а на гормональный дисбаланс.

Как правило, люди, которые сроднились с этим утверждением и произносят его постоянно, могут иметь ментальное истощение. Это состояние крайней усталости, отсутствия интереса к разным сферам своей жизни и дефицита энергии. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

«Люди не всегда готовы делиться с окружающими истинным состоянием подавленности, поэтому регулярные фразы об усталости могут служить сигналом к тому, что человек нуждается в помощи», — продолжает Елена Ярикова. Так что, если коллега вдруг показывает низкие результаты, не спешите кричать на него или выдумывать какие-то штрафы. Лучше предложите руку помощи.

«Когда же это всё закончится»

Когда это всё закончится? Почему вам хочется, чтобы это закончилось? А вдруг это не закончится никогда? Фото © «Шедеврум»

«Когда же от меня все отстанут», — брат-близнец этой фразы. Если кто-то так говорит, он испытывает чувство безысходности. Из его ситуации нет выхода — так он думает. «Это симбиоз депрессивного состояния и агрессии, которая появляется ответной реакцией на невозможность изменить существующее положение дел», — поясняет кандидат психологических наук Елена Ярикова. Также в таком состоянии, по словам психолога, повседневные обязанности могут стать для человека непосильной ношей. Не игнорируйте эти фразы, если их произносит близкий человек, — состояние может ухудшиться и перерасти в депрессию.

«Мне вообще всё равно»

«Мне вообще всё равно», — так обычно говорят, когда наступает апатия и безразличие к миру, людям и самому себе. Вещи, которые радовали раньше, больше не приносят положительных эмоций. Вдруг оказывается, что всё вокруг поблекло, стало неинтересным. А ещё такие фразы могут указывать на депрессивное состояние, которое вызвано длительным стрессом. Елена Ярикова отмечает: «Индифферентность к жизни — очень тревожный сигнал, а самое главное, что самостоятельно справиться с этой ситуацией очень непросто. Чтобы выйти из этого состояния, нужно активно действовать, а этого как раз и не хочется. Получается замкнутый круг».

«Не было такого / я такого не говорил / опять ты всё выдумал»

«Не было такого!» — говорит абьюзер. «Нет, было!» — надо отвечать в таких случаях. Фото © «Шедеврум»

Если вы слышите от собеседника любую из этих фраз, постарайтесь ограничить с ним общение. Эти выражения свидетельствуют о том, что человек применяет психологические манипуляции с преступным умыслом. Проще говоря, перед вами абьюзер, возможно нарцисс. От таких людей действительно стоит держаться подальше. «Если с определённым собеседником у вас регулярно складывается впечатление, что вы часто ошибаетесь, преувеличиваете, выдумываете то, чего на самом деле не было, это явный признак того, что проблемы у него, а не у вас», — объясняет Елена Ярикова.

Типичная фраза газлайтера. Основной приём газлайтинга — заставить жертву сомневаться в своей адекватности и объективности. Разовые истории обычно можно списать на личную невнимательность, а если с таким человеком приходится коммуницировать каждый день или тем более жить, тогда жертва со временем теряет собственную адекватность, появляются трудности в выстраивании отношений с людьми, повышается риск появления расстройств психики. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог