Рождество Иоанна Предтечи 2025: какого числа отмечают, история, значение праздника

Рождество Иоанна Предтечи — это церковный праздник, который является одним из главных в православии. Понятно, что главные, великие празднования — это Рождество Иисуса Христа и Пасха. Но есть интересный факт: православная традиция празднует всего три Рождества. Это Рождество Христово, великий день, Рождество Пресвятой Богородицы и Рождество Иоанна Крестителя. Рассказываем всё о Рождестве Иоанна Предтечи 2025 и о том, кем был этот святой герой из Библии.

Когда отмечают Рождество Иоанна Предтечи в 2025 году

Рождество Иоанна Предтечи отмечают летом! Он был старше Христа где-то на полгода. Фото © Wikipedia / Meister von Gracanica

Рождество Иоанна Предтечи 2025 отмечают 7 июля, в понедельник. Иван Купала пройдёт почти в то же время — ночью с 6 на 7 июля. Эти праздники тесно связаны, об этом мы уже писали в одном из материалов. Но если Иван Купала носит колдовской и даже языческий оттенок, то Рождество Иоанна Предтечи — строгое православное торжество. А так Купала позаимствовал у Иоанна даже название. Иоанна Предтечу называют ещё святым Иоанном Крестителем. А в переводе с греческого слово «креститель» означает «купальщик». Так у нас и возник Иван Купала.

История и значение праздника Рождество Иоанна Предтечи

Рождество Иоанна Крестителя христианство празднует, сколько себя помнит. Фото © Life.ru

Рождество Иоанна Предтечи в христианстве празднуется с момента его основания. Ещё в римских катакомбах Крестителя почитали и любили. В Евангелии от Луки (самом позднем) рассказывается, что святой Иоанн Креститель родился у бесплодных стариков — и это действительно чудо. Католическая Церковь присвоила Рождеству статус торжества — высший в иерархии праздников. А в православии этот праздник входит в число великих. Его значение — отметить день рождения человека, который крестил самого Иисуса Христа.

Иоанн Креститель — кем был этот святой

Иоанн Предтеча был во всех смыслах замечательным человеком. Фото © Wikipedia / Эль Греко

Святой Иоанн Креститель родился где-то в первом году до нашей эры, за полгода до Иисуса Христа. Его родители были бесплодными пожилыми людьми. Они долго молились Богу, и тот послал им ангела. После этого Елисавета забеременела от Захарии и у пары родился сын Иоанн. Будучи подростком, он предвидел, что на Землю придёт мессия. Поэтому в какой-то момент начал крестить людей в реке Иордан. Тогда к нему подошёл длинноволосый, бородатый и очень красивый человек лет 27 от роду. Это был Иисус Христос. Иоанн Предтеча крестил мессию. Оба приняли мученическую смерть. Иисус — на кресте, а Иоанн был обезглавлен по приказу дочери иудейского царя Иродиады.

Рождество Иоанна Предтечи: Традиции праздника

Традиции праздника Иоанна Предтечи 7 июля. Фото © Life.ru

Пока светская молодёжь отмечает Ивана Купалу безумными плясками у костра, купанием и поисками папоротникового цветка, воцерковлённые люди собираются на всенощное бдение перед праздником Рождества Иоанна Предтечи. Это одна из главных традиций торжества. В Рождество Иоанна Крестителя традиционно нужно было поститься: не есть мясо и животные продукты. Зато разрешалось есть рыбу. Весь день в храме проходила торжественная служба в честь праздника. Верующие обращались к Иоанну Предтече с молитвами о защите.

Рождество Иоанна Предтечи: приметы на праздник

Какие приметы есть на великий праздник Рождества Иоанна Предтечи 7 июля? Фото © «Шедеврум»

Рождество Иоанна Предтечи на Руси отмечали и стар и млад. А наши предки, как мы знаем, были очень внимательными людьми. Они постоянно следили за природными явлениями и подмечали закономерности. Таким образом они составили на праздник множество примет. Давайте проверим, какие из них работают на Рождество Иоанна Предтечи 2025!

Главные приметы на праздник Рождества Иоанна Предтечи: Если утром много росы на траве, то будет шикарный урожай огурцов.

На Рождество Иоанна Предтечи дождь — плохо дело. Урожай овощей и фруктов будет скудным.

Ночью много звёзд — будет урожай грибов.

Если на Рождество Иоанна Предтечи начался дождь, он будет идти пять дней.

Храм Рождества Иоанна Предтечи

Креститель Иоанн Предтеча — Рождество. Такой праздник лучше всего отмечать в Храме Рождества Иоанна Предтечи. Фото © Wikipedia / Lodo27

Пожалуй, Храм Рождества Иоанна Предтечи — лучшая локация для того, чтобы отметить этот великий православный праздник. Святой Иоанн Креститель был настолько важен для народа, что храмы в его честь можно найти везде. Собор Иоанна Предтечи в Керчи — самый старый. Его первую версию построили в 500-х годах, почти сразу после крушения Римской империи. А достраивали уже в 800-х годах. Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде — тоже легенда, каменный храм освятили в 1683 году, но ещё в 1612 году Кузьма Минин собирал ополчение, стоя на паперти и своим зычным голосом приглашая всех к себе в отряд. А в Москве самый легендарный — это Храм Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Его освятили в 1685 году, это выяснили по надписям на иконе Рождества Иоанна Предтечи: те принадлежали 1686 году.

Что можно и что нельзя делать в Рождество Иоанна Крестителя

Рождество Иоанна Крестителя — серьёзный православный праздник, великий. На него действуют особые правила. Фото © «Шедеврум»

На Рождество Иоанна Предтечи что-то можно делать, а что-то — категорически нельзя. Давайте разберёмся, как нам себя вести, чтобы не разгневать святого Иоанна. Для начала — запреты. Нельзя грязно ругаться, сквернословить.

Нельзя злиться.

Нельзя ссориться, конфликтовать и драться.

Нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом.

Нельзя работать в поле.

Нельзя убираться дома.

Нельзя шить, вышивать, вязать.

Нельзя давать деньги в долг или занимать у кого-то деньги.

Нельзя продавать или отдавать вещи из дома.

Нельзя поднимать найденные деньги.

Нарушение запретов на Рождество Иоанна Предтечи приводит к бедам и несчастьям. Но что в этот день можно делать? Сейчас расскажем. Сходите в церковь. Лучше всего — в Храм Рождества Иоанна Предтечи.

Помолитесь Иоанну Крестителю. Можно сделать это даже дома.

Делайте добрые дела. Подавайте милостыню нищим, помогите бабушке донести покупки до дома, пришлите деньги в благотворительный фонд помощи людям с инвалидностью... Вариантов масса!