День Владимирской иконы Божией матери: Что просить и как почитать покровительницу русского народа 6 июля День Владимирской иконы Божией Матери 2025: в чём помогает икона и что можно у неё просить, когда отмечают праздник Владимирской иконы Божией Матери и кому она покровительствует? Об истории и традициях православного праздника читайте подробнее в материале Life.ru. 2 июля, 04:00 День Владимирской иконы Божией Матери 2025: когда будет и как правильно отмечать. Обложка © Wikipedia

Владимирская икона Божией Матери — одна из самых старых чудотворных икон на Руси. Она появилась в 1130 году в качестве подарка князю Мстиславу Великому. По преданию, образ принадлежит перу евангелиста Луки, который в нашей православной культуре считается ещё и первым иконописцем. Правда, это не значит, что та Владимирская икона Божией Матери, что хранится в храме святителя Николая в Толмачах, была написана именно рукой апостола. Но черты его иконописного стиля присутствуют в каждом списке такой иконы. В материале рассказываем, как в 2025 году отмечают День Владимирской иконы Божией Матери.

Когда отмечают День Владимирской иконы Божией Матери в 2025 году

Владимирская икона Божией Матери появилась на Руси давно, и привезли её из Константинополя. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sir Endipity

У Владимирской иконы Божией Матери в православных источниках есть три памятных дня. Это 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Но почему у одного святого образа три разные памятные даты? Дело в том, что праздник Владимирской иконы Божией Матери — это тот день, когда данное произведение византийского искусства защищало русскую землю от захватчиков. Таких дней в истории было несколько, а именно — три. В 1395 году Владимирская икона Божией Матери спасла Москву от нашествия Тамерлана, это было 8 сентября. В 1480 году образ Богоматери помог московскому князю Ивану III дать отпор хану Ахмату и покончить с татаро-монгольским игом, это было 6 июля. А в 1521 году Москва была спасена от хана Мехмед-Гирея 3 июня, снова при помощи образа. Ближайший праздник Владимирской иконы Божией Матери будет 6 июля 2025 года.

История и значение праздника Владимирской иконы Божией Матери

История праздника Владимирской иконы Божией Матери напрямую связана с защитой отечества. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Владимирская икона Божией Матери была, по преданию, написана евангелистом Лукой, апостолом от семидесяти. Он не был прямым учеником Иисуса Христа, но стал сподвижником апостола Павла и помогал тому своими врачебными и юридическими навыками. В своей книге «Богословие иконы Православной Церкви» профессор Леонид Успенский утверждает, что в России находится около десяти икон, написанных Лукой. При этом сам учёный пишет об этом так: «Авторство святого евангелиста Луки здесь нужно понимать в том смысле, что иконы эти являются списками (вернее, списками со списков) с икон, писанных когда-то евангелистом».

Впрочем, икона, действительно написанная Лукой, могла быть просто отреставрирована другими авторами. Евангелист умер около 84 года нашей эры. После его смерти икона Девы Марии, написанная в стиле «Елеуса» («Умиротворение») хранилась в Иерусалиме. В 395 году от Рождества Христова Римская империя разделилась на Западную и Восточную. Правителем последней стал Флавий Аркадий. А в середине следующего века при его сыне, императоре Феодосии Каллиграфе, икона была перенесена из Иерусалима в столицу — Константинополь.

Почему Владимирская икона так называется

Владимирская икона Божией Матери называется так, потому что наибольшее почитание ей оказали именно во Владимире. Фото © Wikipedia

В 1130 году, при последнем князе единого Древнерусского государства Мстиславе Великом, икону привезли в славянские земли. Сначала она была собственностью Мстислава, тот умер в 1132-м — и единая Русь распалась. Образ Богоматери забрал себе князь Андрей Боголюбский и в 1155 году перевёз из женского Богородичного монастыря города Вышгорода в Залесье. Поначалу образ хранился в резиденции Андрея, Боголюбове, а потом попал во Владимир, в Успенский собор. Так это произведение древнего христианского искусства и стало Владимирской иконой Божией Матери.

Князя Андрея не просто так прозвали Боголюбским. Он действительно с особым почтением относился к правилам православной церкви. А в походе против Волжской Булгарии 1164 года Владимирская икона Божией Матери и вовсе сопровождала его воинов. Поход завершился победой и стал важной вехой в формировании Владимирской Руси. К сожалению, икона не уберегла Владимир от разорения ханом Батыем в 1238 году.

Но разорение всё равно не достигло тех масштабов, что наблюдались в западных княжествах, поэтому около 1299 года Владимир стал новой столицей Руси. При Иване Калите, великом князе Владимирском и большом патриоте Москвы, роль Владимира потихоньку начинает падать. А в 1395 году первый великий князь Московский Василий перенёс икону в Москву для защиты города от нашествия Тамерлана. С тех пор Владимирская икона Божией Матери помогала его потомкам: Ивану III со свержением татаро-монгольского ига в 1480 году и Ивану Грозному в войне с Казанским ханством.

Кому покровительствует Владимирская Божия Матерь

Владимирская Божия Матерь, судя по всему, покровительствует жителям Руси, а также защитникам отечества. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pukhov K

При Андрее Боголюбском Владимирская икона Божией Матери покровительствовала жителям Владимира. Но уже после 1150 года был написан памятник древнерусской литературы «Сказание о чудесах Владимирской иконы Божией Матери». В нём икона названа покровительницей всей Владимиро-Суздальской Руси. Через века значение святого образа только росло. Во времена Ивана Грозного и последователей у иконы венчались на царство русские цари.

В наше время Владимирская икона Божией матери — это покровительница русского народа и всей России. Под её защитой находятся семьи, а также браки, заключённые на территории нашей страны. Защитники отечества находятся в особом статусе: икона благоволила им с тех пор, как византийцы передали её на Русь. Особенно благосклонна Владимирская икона Божией Матери к людям, которые находятся в состоянии конфликта, но ищут мирного его решения.

Что можно просить у Владимирской иконы Божией Матери

У Владимирской иконы Божией Матери можно просить исцеления, наставления на путь истинный, мира... Фото © ТАСС / Ирина Дмитриева

Владимирская икона Божией Матери — одна из самых мощных и милостивых икон, находящихся на территории России. У неё мощная оборонительная энергия. Поэтому данному образу обычно молятся о защите от врагов и стихийных бедствий. Но не только защиты можно просить у Владимирской иконы Божией Матери. Она также исцеляет, наставляет на путь истинный, дарует мир в семье и утешение в печали. Загляните в храм святителя Николая в Толмачах, если чувствуете постоянную грусть более недели, часто ссоритесь с родными или сталкиваетесь с происками недругов. Божья Матерь услышит вашу молитву и постарается решить проблему мирно.

Молитвы Владимирской иконе Божией Матери

Владимирской иконе Божией Матери в православном молитвослове отведена своя собственная глава. Существует особый чин «Молитвы пред иконою «Владимирская». Его принято читать во все три памятных дня: и 3 июня, и 6 июля, и 8 сентября. Чин состоит из тропаря, кондака и самой молитвы. Приведём здесь эти богослужебные тексты, чтобы вы могли помолиться в День Владимирской иконы Божией Матери, даже если не доберётесь до храма. В то же время в церквях 6 июля будут читать акафист Владимирской иконе Божией Матери. Лейтмотивом акафиста стала фраза «Радуйся, Пречистая, от иконы Твоея милости нам источающая».

Тропарь, глас 4-й: Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную восприимши, Владычице, чудотворную Твою икону, к нейже ныне мы, притекающе и молящеся, Тебе взываем сице: о, пречудная Владычице Богородице, молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей и вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих и спасет души наша, яко Милосерд. Кондак, глас 8-й: Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых пришествием Твоего честнаго образа, Владычице Богородице, светло сотворяем празднество сретения Твоего и обычно зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

Молитва: К кому возопием, Владычице? К кому прибегнем в горести нашей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач наш и воздыхание приимет, аще не Ты, Пренепорочная, надеждо христиан и прибежище нам грешным? Кто в паче Тебе, в милости? Приклони ухо Твое к нам, Владычице, Мати Бога нашего, и не презри требующих Твоея помощи: услыши стенание наше, подкрепи нас грешных, вразуми и научи, Царице Небесная, и не отступи от нас, раб Твоих, Владычице, за роптание наше, но буди нам Мати и Заступница, и вручи нас милостивому покрову Сына Твоего. Устрой о нас, како угодно будет святей Твоей воли, и приведи нас грешных к тихой и безмятежной жизни, да плачем о гресех наших, да возрадуемся же с Тобою всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Что можно и что нельзя делать в православный праздник 6 июля

День Владимирской иконы Божией Матери. Фото © Shutterstock / FOTODOM / GoncharGonchar

День Владимирской иконы Божией Матери — один из важнейших церковных праздников Руси. Если сейчас светская молодёжь привыкла относиться к иконам и молитвам с долей скепсиса, то раньше, во времена Андрея Боголюбского, Василия I и Ивана Грозного, с Богом не шутили. От молитвы Владимирской иконе зависело выживание всего народа. А праздник в честь святого образа следовало проводить правильно и праведно.

Вот что можно делать 6 июля 2025 года: Сходить в храм, послушать акафист Владимирской иконе Божией Матери и помолиться вместе с прихожанами.

Почитать религиозную литературу и подумать о жизни. Советуем «Сказание о чудесах Владимирской иконы Божией Матери».

Укрепить семейные узы: порадовать близких добрым словом, подарком, другими знаками внимания. Проведать пожилых родственников.

Делать добрые дела. Подавать милостыню, совершать пожертвования в проверенные фонды.

Во времена Владимирской Руси и Московского царства многое зависело от того, насколько сильно вы проявите уважение к Владимирской иконе. Существовал целый список запретных действий, которые нельзя совершать перед иконой или в её памятный день. Нельзя заниматься тяжёлой работой в День Владимирской иконы Божией Матери.

Нельзя просить у иконы зла или мести. Во времена раздробленной Руси не каждому князю это было очевидно.

Нельзя грустить, чувствовать уныние и отчаяние. Заменяйте эти эмоции верой в Бога.

Запрещено переедать и находиться под действием алкоголя.

Владимирская икона Божией Матери — великое произведение искусства древнего христианства. Она была написана, по преданию, апостолом Лукой, тем самым, что составил одно из Евангелий в Новом Завете. Потом попала в Византию, оплот православной церкви в средневековой Европе. При святом князе Мстиславе Великом «переехала» на Русь, где окончательно оформилась как Владимирская икона, покровительница Северо-Западной Руси. А за день до Дня Владимирской иконы Божией Матери мусульмане будут праздновать День Ашура, о чём писал Life.ru.

Авторы Любовь Свободная