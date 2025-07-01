День Ашура 2025: история, пост, традиции и запреты в мусульманский праздник Когда будет День Ашура в 2025 году, история и традиции мусульманского праздника. Как и какого числа его отмечают — в материале Life.ru 30 июня, 21:31 В День Ашура мусульмане вспоминают принятие покаяния пророка Адама и освобождение пророка Мусы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOKITA

День Ашура: почему он занимает особо место в исламе?

Каждый год мусульмане всего мира отмечают важный религиозный праздник — День Ашура. Этот день занимает особое место в исламском календаре и связан с глубокими духовными смыслами, историческими событиями и традициями, уходящими корнями в глубину веков.

Этот день одновременно символизирует и радостные, и трагические события в истории. С одной стороны, День Ашура символизирует принятие Аллахом покаяния первого человека и пророка Адама, спасение пророка Нуха (Ноя) после всемирного потопа и освобождение пророка Мусы (Моисея) и его народа от гнёта фараона. С другой, именно в этот день был убит внук пророка Мухаммада Хусейн ибн Али, которого его дед называл предводителем молодёжи в раю.

Что такое День Ашура?

Ашура — это особый день в мусульманском лунном календаре. Он отмечается на десятый день месяца Мухаррам. Слово «Ашура» в переводе с арабского означает «десятый». Этот день считается особым как для суннитов, так и для шиитов, но каждое из этих направлений ислама придаёт празднику свои нюансы и акценты.

Для мусульман День Ашура — это не просто дата в календаре, а день памяти, покаяния и благодарности. В этот день вспоминают знаковые события, которые повлияли на ход истории ислама, мира и человечества в целом.

В День Ашура принято читать Коран и просить Аллаха о помощи в делах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / huseyinturk_photograph

Когда будет День Ашура в 2025 году?

Поскольку исламский календарь лунный и короче солнечного на 10–11 дней, дата Дня Ашура в григорианском календаре ежегодно смещается. В 2025 году он приходится на 5 июля.

История Дня Ашура

История Ашуры связана с ключевыми событиями как в исламе, так и в предшествующих религиях.

Во-первых, согласно исламской традиции, в этот день было принято покаяние пророка Адама, даровано спасение пророку Нуху (Ною) и его последователям после всемирного потопа, спасён народ пророка Мусы (Моисея) от гнёта фараона. По этой причине День Ашура считается днём избавления и милости Аллаха.

Но мусульмане начали отмечать День Ашура не сразу, а лишь после совершения хиджры — переселения из Мекки в Медину. По прибытии в новый город пророк Мухаммад заметил, что местные иудеи соблюдают пост, и решил поинтересоваться, почему они постятся именно в этот день. На что иудеи ответили: «Это великий день! Именно в этот день Всевышний спас Мусу и его народ и потопил фараона и его народ. И Муса постился в этот день в знак благодарности Всевышнему, и мы следует его примеру». Мухаммад начал соблюдать пост в этот день и велел так поступать другим верующим.

На значимость соблюдения поста в День Ашура указывает и тот факт, что до того, пока для мусульман не стал обязательным пост в месяц Рамадан, таковым был именно пост в День Ашура, и лишь спустя некоторое время он стал желательным.

Традиции Дня Ашура

Для мусульман-суннитов основной традицией этого дня служит добровольный пост. Причём желательно соблюдать уразу в течение двух дней ­— в саму Ашуру, а также за день до неё или после. Соответственно, в этом году следует поститься или 4-го и 5 июля, или 5-го и 6 июля.

Кроме того, мусульмане в День Ашура усердствуют в благих делах. Согласно одному из хадисов, подаяние в этот день приравнивается к подаянию в течение всего года. Принято раздавать милостыню (садака), читать Коран, обращаться к Аллаху с мольбами и просить у Него помощи в тех или иных делах, навещать больных, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

В шиитской традиции День Ашура проходит с большой торжественностью и трауром. В этот день проходят процессии и театрализованные представления, воспроизводящие события при Кербеле, когда был убит внук пророка Мухаммада Хусейна ибн Али. Верующие собираются в мечетях, читают поэмы и плачут о мученической смерти имама Хусейна. В некоторых странах, например в Иране и Ираке, эти обряды приобретают масштаб национального значения.

В День Ашура шииты чтят память внука пророка Мухаммада, имама Хусейна. Фото © Shutterstock / FOTODOM / CameraAction

Что можно и нельзя делать в День Ашура?

День Ашура — время духовной сосредоточенности и благих дел. Поэтому мусульманам следует усердствовать в дозволенном и остерегаться запретного.

Что можно делать:

Соблюдать пост в сам День Ашура, а также за день или после него.

Совершать дополнительные (нафль) намазы.

Просить у Аллаха посредством дуа (мольбы).

Читать Коран.

Раздавать милостыню нуждающимся и оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Встречаться с родными, близкими.

Навещать больных и оказывать им всяческую поддержку.

Усердствовать в иных благих делах.

Что нельзя делать:

Вступать в конфликты или ссориться с кем-либо.

При соблюдении поста нельзя нарушать его без уважительной на то причины.

Употреблять спиртные напитки и всё запрещенное исламом.

Отрицать значимость Дня Ашуры.

Совершать тяжкие грехи (азартные игры, прелюбодеяние и т.д.).

Авторы Альмир Хабибуллин