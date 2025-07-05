Куда сходить в июле 2025-го в Сочи: «Белая вечеринка», Алсу и Сергей Лазарев, фестиваль йоги Второй месяц лета на главном курорте Краснодарского края всегда проходит активно — с множеством интересных, ярких и запоминающихся событий. Какие из них посетить — выбирайте в материале Life.ru. 5 июля, 07:01 В июле 2025 года гостей и жителей курортной столицы Сочи ждёт много интересных событий. Обложка © VK / Skypark Live!

Фестивали в июле 2025-го в Сочи

Форум Леонида Агутина «Опять 25»

Он проходит в Красной Поляне до 11 июля. Там соберутся талантливые дети и их родители со всей страны. Их будут учить вокалу, хореографии и даже психологии. Финалом станет большой концерт 10 июля, где дети будут петь хиты прошлых лет, а их старшие наставники — современные песни. На сцене выступят непосредственно сам Леонид Агутин, а также Баста, Тимур Родригез, Женя Трофимов и другие.

Фестиваль электронной музыки Skypark! Live

Это серия вечеринок под открытым небом. В июле они запланированы на 5-е и 19-е числа в селе Казачий Брод. На фестивале проходит лазерное шоу под звёздами, живые выступления таких артистов, как Balda Vada (Валдис), Giz, Lilova, Betelgeize и других в формате музыкальной сказки.

Фестиваль семейных ценностей, саморазвития и творчества «7Я»

Он посвящён Дню семьи, любви и верности и состоится с 5 по 8 июля в самом Сочи. В программе: парад семей, праздник Ивана Купалы с обрядами, ярмарки, розыгрыши, показ мод, фотозона, семейный квест, лекции, концерты, игры, мастер-классы, дискотека и многое другое.

White Fest

Сочи в июле примет несколько фестивалей на открытом воздухе. Фото © «Шедеврум»

Ещё один фестиваль электронной музыки, который будет проходить на берегу Чёрного моря в Сочи 5 и 6 июля 2025 года. «Белая вечеринка» будет оформлена в соответствующем стиле, гармонично вписывая в декорации окружающую природу. Организаторы обещают два танцпола, больше 20 диджеев и live-перформансы. Дресс-код: белый цвет.

YogaCamp

Фестиваль пройдёт с 24 по 27 июля 2025 года в Красной Поляне. Организаторы анонсировали визиты звёздных преподавателей, лекции, мастер-классы, прогулки по живописным местам, непосредственно сами практики и т.д.

Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус»

Проходит с 15 июля по 24 августа на федеральной территории «Сириус». В этом году фестиваль посвящён 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. В программе: симфонические оркестры Большого и Мариинского театров, Республики Татарстан, артисты из Италии, Уругвая, Азербайджана, а также Юрий Башмет, Игорь Бутман и Денис Мацуев с авторским проектом «Крещендо» и т.д.

Концерты в июле 2025-го в Сочи

Июль — один из самых любимых месяцев для гастролей звёзд в Сочи. Поэтому концерты будут проходить здесь очень часто.

11 июля 2025 года в Сочи выступит Григорий Лепс. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В КЗ «Фестивальный» ожидаются: 7 июля — образцовый хореографический ансамбль Sioni, 11 июля — Григорий Лепс, 12 июля — Павел Воля, 20 июля — Алексей Чумаков, 21 июля — группа «Северный флот», 23 июля — Сергей Лазарев, 25 июля — Любовь Успенская, 26 июля — Стас Михайлов, 31 июля — Алсу.

В Летнем театре Сочи на 17 июля запланирована «Симфония Ведьмак при свечах» оркестра CAGMO, 25 июля — Таня Буланова.

В органном зале имени Дебольской: 6 июля — концерт органной музыки «Девятый вал», 9 июля — лекция-концерт Константина Хазановича «100 лет рояля в джазе», 11 июля — концерт «Ромашковый венок», 13 июля — концерт органной музыки «От мессы до мюзикла», 20 июля — концерт «Окно в Париж», 26 июля выступит Иван Бессонов (фортепиано), 27 июля ожидается концерт органной музыки «Главная буква», 30 июля — концерт Ольги Максимовой «Арфа в темноте».

В Зелёном театре 11 июля выступит комик Сергей Орлов, 13 июля — Toxis, 14 июля — группа Artik & Asti, 19 июля — Бэтси, 20 июля — шоу «Облачные клоуны», 30 июля — комик Евгений Чебатков.

Выставки в июле в Сочи

«Мастерская художника»

До 13 июля в Сочинском художественном музее имени Дмитрия Дмитриевича Жилинского можно увидеть работы бывшего фотографа и современного художника, участника ярмарок в США, Лондоне, «Гостином дворе» в Москве и других Константина Сиятского (Константин S). Посетителей ждут фотографии, видео, картины и инсталляции.

«Связь поколений»

Посвящена памяти ушедшего из жизни в прошлом году академика Российской академии художеств, народного художника РФ, основателя Академии акварели и изящных искусств и школы акварели Сергея Андрияки. На выставке можно будет увидеть работы самого мастера и его дочерей Елизаветы, Софьи и Марии в уникальной технике, разработанной художником. Выставка открыта в Сочинском художественном музее имени Жилинского до 27 июля.

Выставка «Биеннале Краснодара»

В Зимнем театре Сочи откроется выставка «Биеннале Краснодара». Фото © ТАСС / АР / Annika Hammerschlag

Она откроется в Зимнем театре 10 июля и будет идти месяц. Здесь можно будет оценить творческие эксперименты знаменитой краснодарской школы художников, умеющих органично сочетать традиции и современное искусство. Посетители смогут увидеть графику, скульптуру, инсталляции и другие работы разных жанров.

Длительные выставки

До 1 декабря в Зимнем театре продолжает работу выставка «Прикосновение» — это проект, придуманный как связь живописи и музыки.

Там же до 26 января следующего года открыта выставка «Геология. Искусство видеть», посвящённая работе геологов.

В Сочинском художественном музее проходит постоянная выставка «Чудеса мультимедиа» — это экспозиция с погружением, где зрители могут окунуться в историю города с помощью мультимедиа.

Цирк, балет и Татьяна Васильева

Продолжается масштабная программа Гии Эрадзе «Королевский цирк» в Сочинском государственном цирке. Зрителей ждёт королевский бал, тореадоры с яками, олени, лисы, а также знаменитый аттракцион с 10 хищниками, получивший Гран-при фестиваля в Московском цирке Никулина. Программа продлится до 31 августа.

В Зимнем театре с 16 по 20 июля своё шоу представит Русский национальный балет «Кострома». Это будет целый спектакль, где можно будет увидеть танцевальные сцены на самые разные темы: от христианства на Руси до полёта в космос и культуры народов России.

8 июля в Зимнем театре — нашумевший спектакль «Танцуй со мной» с Татьяной Васильевой и Ефимом Шифриным в главных ролях. 11 июля там же покажут мюзикл «Нотр-Дам-де-Пари. Ромео и Джульетта», 15 июля — спектакль «Мы летим», в котором играют Татьяна Арнтгольц, Ольга Арнтгольц, Станислав Бондаренко и другие, 24 июля — «Война и мир», 25 июля — балет «Анюта», 26 июля — балет «Лебединое озеро», 27 июля — «Щелкунчик», 28 июля — «Жизель».

В Новом театре Сочи гостей ждут 5, 26 и 27 июля «Молодильные яблоки» и «Волки и овцы», 6 июля — сказка «Принцесса на горошине» и пьеса «Человек из Подольска», 6, 16 июля — «Сон в летнюю ночь», 12, 19 июля — «Любовь к трём апельсинам», 13–30 июля «Варшавская мелодия», 17, 24 — «Бунин. Тёмные аллеи», 20 июля — сказка «Ëжик», 27 июля — «Конёк–горбунок».

А в Сочи-парке до 14 сентября идёт ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе».

Авторы Мария Васильева