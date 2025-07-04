Афиша на июль-2025 в Москве: Лучшие фестивали от индийского до джазового В разгар лета в Москве пройдёт множество культурных, спортивных и творческих фестивалей. Life.ru рассказывает о самых интересных из них. 3 июля, 21:50 Костюмированный сап-фестиваль состоится в Москве 13 июля. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

«Парк света»

На Северном речном вокзале 4–5 июля посетителей ждёт пять тематических зон, посвящённых истории, искусству, технологиям, природе и эмоциям. В зоне «Каспийское море» гостям предложат принять участие в росписи граффити деревянной лодки, художественных мастер-классах. «Балтийское море» ждёт на мастер-классы «Морские узлы в рамке», «Роспись шоперов». На набережной у здания вокзала, в зоне «Чёрное море», вечером покажут грандиозное проекционное шоу «Москва — порт пяти морей».

Сабантуй-2025

В музее-заповеднике «Коломенское» 5 июля состоится большой Сабантуй — праздник татарской и башкирской культуры. В этом году он посвящён юбилею победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. В программе — состязания по борьбе, игры и конкурсы, национальные танцы и песни, кухни народов мира, просветительские, благотворительные и инновационные площадки для всей семьи, а вечером — дискотека.

Фестиваль индийской культуры

С 5 по 13 июля на Манежной площади гостей ждёт познавательная программа об уникальных особенностях Индии, её культуре и кухне. Состоятся мастер-классы, покажут индийские танцы и угостят блюдами этой экзотической страны.

Мероприятия ко Дню семьи

В «Царицыне» пройдут мероприятия ко Дню семьи. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

С 5 июля музей-заповедник «Царицыно», Государственный Дарвиновский музей, Дом Гоголя, кинотеатры «Москино» — в целом более 50 культурных пространств Москвы — представят специальную программу. До 13 июля на этих и других городских площадках пройдёт более 350 событий, среди которых — музыкальные и театральные представления, квесты, викторины, благотворительные акции, экскурсионные маршруты и литературные встречи, благотворительная ярмарка и шоу мыльных пузырей для детей.

Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол-2025»

В этом году фестиваль стартует 16 июля и продлится до 17 августа. В Большом Московском цирке жонглёры, акробаты, воздушные гимнасты, джигиты и клоуны покажут невероятные трюки. Выступления оценивает тройное жюри: зрители, профессиональные цирковые деятели и представители СМИ. Самые яркие, необычные и безупречно исполненные номера получат заслуженные награды и признание.

Фестиваль воздушных гимнастов «Трапеция»

24 июля под темой «Спорт и искусство» на ВДНХ профессиональные атлеты из разных стран установят мировой рекорд по самому массовому номеру воздушных гимнастов. В программе: «Колесо смерти» (атлет на высоте 12 метров выступает без страховки); номер с использованием подъёмного крана (артисты создадут в воздухе сложные групповые фигуры); Highline — балансирование на натянутом тросе на высоте 25 метров и многое другое.

Московский ночной велофестиваль

5 июля на праздник в поддержку развития велосипедной культуры, активного образа жизни и альтернативного транспорта велолюбители выйдут в необычных костюмах, украсят велосипеды неоновыми лентами и фонариками. Тема этого года — «Огни Москвы». Для удобства и безопасности участников в этом году начало заезда разделено на два временных интервала: в 21:00 и 22:00. Приехать в стартовый городок нужно будет к выбранному времени. Развлекательная программа продлится четыре часа и завершится в полночь.

Фестиваль дрифта RDS FEST

Гоночный фестиваль RDS FEST. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

12 июля на автодроме Moscow Raceway главным событием для любителей захватывающих заездов станет бескомпромиссная битва звёзд Российской дрифт-серии. Помимо 10 часов непрерывного дрифт-драйва, новый формат гоночного фестиваля готовит множество суперактивностей для взрослых и детей.

Костюмированный сап-фестиваль

В рамках празднования Дня московского транспорта 13 июля на Водоотводном канале состоятся восьмикилометровый заплыв на сап-досках, развлекательная программа и концерт. Участники должны иметь сапборд и спасательный жилет. Выбор костюма: чем ярче и оригинальнее, тем лучше.

«Ретрорейс»

13 июля, ко Дню московского транспорта, пройдёт IV городской фестиваль «Ретрорейс» на Воробьёвых горах. Тема: эпоха 2000-х — время тюнингованных автомобилей, патозвука, гламурной эстетики, молодёжных субкультур и танцевальной музыки. В программе — второй этап Кубка Москвы по историческому ралли и выставка автотехники, концерты, лекции, фуд-корт и мероприятия для детей.

«Город неравнодушных»

В саду имени Баумана 5 и 6 июля можно будет поучаствовать в мастер-классах, сделать фото в специальных зонах и заглянуть на благотворительную ярмарку. Маркет предложит авторские игрушки, текстиль, посуду и другие товары. Любая покупка — это вклад в поддержку нуждающихся. Также на фестивале вас ждут квесты, занятия йогой, игровая зона для детей и многое другое. В локации «Пушистый друг» можно погулять с животными из приютов — и вернуться домой с питомцем.

«Собаки, друзья и человеки – 2025»

На фестивале «Собаки, друзья и человеки» можно взять питомца из приюта. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Летний фестиваль-пикник «Собаки, друзья и человеки» — это событие для собак и тех, кто их любит. 6 июля в Воронцовском парке — игры с подарками и мастер-классы для собак и их владельцев, консультации ветеринаров и кинологов, шоу летающих собак. Дети попробуют себя в роли ветеринаров, а для всей семьи — знакомства с собаками из приютов, которые надеются обрести хозяина.

Фестиваль «Дачное Царицыно»

Тема этого года: «Дом». С 11 по 20 июля гости фестиваля смогут посетить уютную гостиную с концертами, спектаклями и театрализованными представлениями. На кухне пройдут мастер-классы, музыкальные зарядки для детей и взрослых, настольные и активные игры. В творческой лаборатории можно будет изучить генеалогию и вышить историю семьи, создать мозаику или абажур в технике макраме.

«Усадьбы Москвы»

Фестиваль «Усадьбы Москвы» приглашает провести лето в атмосфере XIX века. Вас ждут пикники, экскурсии, концерты новой классики и оперы под открытым небом, интерактивные спектакли, литературные чтения. В этом сезоне фестиваль пройдёт с небывалым размахом — гостей ждёт более 50 исторических площадок. События фестиваля объединяют три усадебных кластера: исторические здания Басманного района, Арбата и Хамовников.

Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар»

С начала лета по программе фестиваля на городских улицах пройдёт более 600 показов известных и новых театральных постановок с участием более чем трёх тысяч артистов. Также с 3 по 13 июля насыщенная программа для детей объединит несколько площадок в центре города, среди которых парк Политехнического музея и Чистопрудный бульвар. В финале юные участники покажут спектакли, которые поставят сами.

VK Fest

19–20 июля площадка в «Лужниках» превратится в масштабный город развлечений. VK Fest — один из самых больших фестивалей страны — объединит больше десяти масштабных направлений: от танцевальных батлов и мастер-классов до киберспорта и тематических квестов. Выступят Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Элджей, Клава Кока и другие известные артисты.

Фестиваль Chess & Jazz

Фестиваль Chess & Jazz объединит поклонников джаза. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Chess & Jazz — это уже шестой фестиваль шахмат и джаза. Сад «Эрмитаж» на время уик-энда 26–27 июля станет джазовой гостиной под открытом небом и одновременно турнирной площадкой для шахматистов разного уровня и встреч с известными гроссмейстерами. Хедлайнер — двукратный обладатель «Грэмми» Грегори Портер — один из самых выразительных голосов современного джаза.

«Большой пикник»

26 июля в парке Горького стартует гастрофестиваль «Большой пикник» — праздник вкуса, спорта и семейного отдыха. Здесь профессионалы научат готовить лёгкие летние блюда, а гости попробуют свежие сезонные угощения и откроют для себя необычные сочетания вкусов. Фестиваль продлится до 2 августа.

Авторы Валентина Станкевич