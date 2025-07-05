Байкал и русский Лас-Вегас: Топ-5 недорогих мест для отдыха в России в июле 2025

Многие планируют путешествие или отпуск на июль 2025 года. Это идеальное время для поездок по России: самый тёплый месяц года, купаться можно как в Чёрном море, так и в Финском заливе, солнце палит нещадно, но, если от него есть где скрыться, всё будет в порядке. Даже десяти лет, конечно, не хватит, чтобы объездить Россию. Но мы подобрали топ-5 бюджетных мест отдыха специально для вас.

Светлогорск

Светлогорск — это балтийский морской рай. Билеты туда на одного человека по стоимости не превышают... Фото © Shutterstock / FOTODOM / Srg Gushchin

Вы когда-нибудь мечтали оказаться в Лас-Вегасе? Если да, то скоро вы поймёте, что Лас-Вегас вам не нужен. Зачем? Ведь в России есть курортный город Светлогорск, Калининградская область. С экологией там дела обстоят в разы лучше, чем по ту сторону Атлантики, потому что многие автомобили ездят на газу, ну и рядом — «замороченный» на «зелёной» теме Евросоюз (всего в сотне километров). При этом в вашем распоряжении тёплый южный участок Балтийского моря, комфортные и чистые пляжи... А для любителей приключений в 25 минутах езды от Светлогорска располагается игорная зона «Янтарная». Она названа так, потому что как раз на эти берега Балтийского моря иногда выносит слезинки янтаря с застывшими в них древними животными.

Цена вопроса: дёшево, очень дёшево. Билет на самолёт из Москвы в Калининград обойдётся вам в мизерную по нынешним меркам сумму: от 3500 до 9000 максимум. От Калининграда до Светлогорска вы доберётесь вообще за 125 рублей — это билет на электричку. Апартаменты можно найти по цене около 5000 за ночь. В итоге мы получаем интересный и красочный июльский отдых, по стоимости не превышающий 30 000 рублей на человека за пять дней. И это — в 2025 году.

Адыгея

Если планируете знакомиться с Северным Кавказом, начните с Адыгеи. Как первые русские, которые появились в этих местах. Фото © ТАСС / Игорь Онучин

Попасть в Адыгею можно совершенно случайно. Просто возьмите билет в Краснодар и немного там прогуляйтесь. Если вы перешли реку Кубань по Тургеневскому мосту — вы уже не в Краснодаре. Теперь вы в Адыгее. Вернее, в Новой Адыгее — так называется посёлок, куда приводит Тургеневский мост. Оттуда можно за три часа на машине добраться до гор, если вы хотите совершить небольшое восхождение. Если нет машины, придётся вернуться в Краснодар и отправиться в Майкоп на автобусе. В Майкопе тоже можно остановиться, но для туристов больше интересен посёлок Каменномостский. Это невероятно красивое место с ущельями и бурными горными речками. В соседней станице Даховская — живописные виды, а также «Парк Фантазий и Приколов». Рядом со станицей — скала Чёртов палец на хребте Уна-Коз, 1000 метров над уровнем моря. Но нам нужно ещё дальше, ещё выше — в посёлок Гузерипль и далее в лагерь «Тягеня». Вам обеспечена незабываемая горная прогулка, если решитесь пойти таким маршрутом.

Цена вопроса: для «дикарей» относительно дёшево. Средняя цена на билеты от Москвы до Краснодара — около 4000 рублей. Автобус Краснодар – Майкоп обойдётся вам в 700 или 900 рублей. Автобус Майкоп – Каменномостский — это уже 1600 рублей. Но не печальтесь — в посёлке расположена турбаза за 3000 в ночь. Рядом можно найти даже настоящий горный «резорт» с бассейнами, за ночь в котором вы отдадите около 5000 рублей. А можете и вовсе поехать «дикарями», с палатками, лишь бы позволяли силы и здоровье. Отдых в Адыгее обойдётся где-то в 50 000 рублей на человека, если вы три дня будете ночевать в пределах цивилизации. А если нет — то всего 35 000.

Ейск

Ейск — это большой русский курортный город в миниатюре. Обязательно побывайте там — не пожалеете! Фото © Shutterstock / FOTODOM / AAresTT

Если вы любите авангардную поэзию, то Ейск для вас — место намоленное. Именно там жили советские наследники Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова — трансфуристы Ры Никонова и Сергей Сигей. Соответственно, в этом курортном городе вам будет часто попадаться интеллигентная литературная публика. Отличный вариант, если вы любитель спокойного культурного отдыха. Помимо литературы есть и достопримечательности: Ейская коса, Ейский морской порт, Гостиный Двор, музей Поддубного, Кафедральный собор Николая Чудотворца и пляж Каменка. Идеальный отдых для любителей традиционных ценностей, согласитесь. Есть даже чем детей занять — на Пляжной улице находятся аттракционы и пляж Детский. И местность историческая: рядом Азовское море, лиман (солёное озеро), а на самом Ейском полуострове люди жили уже 3–5 тысяч лет назад.

Цена вопроса: невероятно дёшево. Билет на поезд от Москвы до Ейска обойдётся в 4000–5000 рублей. Иногда купе стоит даже дешевле плацкарта. Жить в Ейске тоже можно недорого: есть гостевые дома за 2500, есть за 3000, есть за 4000. Место за 6000 будет уже шикарным. В итоге мы получаем отдых на тёплом Азовском море с кучей достопримечательностей и развлечений по цене около 25 000–30 000 рублей на одного человека за 5 дней и в 2025 году.

Полуостров Краббе

Хотите «хасанить» в Хасанском районе, там, где, собственно, и нужно это делать? Вам — на полуостров Краббе. Фото © Youtube / Живя Путешествуя

Полуостров Краббе отделяет гавань Новгородскую от бухты Рейд Паллады в заливе Посьета. Звучит уже поэтично и таинственно, как и всё, что происходит на Дальнем Востоке. Собственно, это направление отдыха и предназначено для дальневосточников. Москвичи на один билет «туда» потратят больше 20 000 рублей и непонятно, вернутся ли обратно. И нет, полуостров Краббе так называется не потому, что похож на краба, а в честь флотского адмирала Николая Краббе. Здесь очень много памятников культуры, от каменного века до Средневековья: каменные укрепления, которые всё ещё помнят грохот проходивших битв... При этом вулканический полуостров труден в освоении и посему практически безлюден. Не считая туристов с местной турбазы. А ещё в двух часах езды от полуострова находится «Земля леопарда». Туда тоже обязательно надо заявиться, с 2016 года в заповеднике есть экологическая тропа.

Цена вопроса: очень дёшево для приморцев, средняя цена для москвичей. Приморские турагентства предлагают тур на полуостров Краббе за 36 000, причём собирать можно до 6 человек, и цена не изменится. Просто разделите эти 36 «кусков» на количество людей в своей компании и залезайте в ЗиЛ (другая техника там проезжает с трудом). Если вы экстремал и решили добраться до Краббе сами — ночь на турбазах рядом стоит обычно около 3000 рублей. Если хотите также посетить «Землю леопарда», вход на экотропу стоит 600 рублей, а добраться до близлежащего посёлка Филлиповка можно за одну тысячу на автобусе. Итого для жителя Владивостока отдых обойдётся менее чем в 25 000 рублей. Прибавим к этой сумме 40 000 и получим «московскую» цену на дальневосточный отдых.

Озеро Байкал

Озеро Байкал — это просто классика. Каждый россиянин должен побывать там хотя бы раз в жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Katvic

Лучший способ добраться до Байкала — это сначала сесть на самолёт в Иркутск. Москва, Петербург, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Уфа — все эти города отправляют туда самолёты. Цены при этом разные, но все держатся в диапазоне 8000–15 000 рублей. Потом нужно будет доехать из Иркутска либо до посёлка Листвянка, либо на остров Ольхон. Первый вариант очень дешёвый, второй подороже, да и ехать подольше. Зато вы окажетесь на острове в пределах озера Байкал. Придётся даже воспользоваться паромом. Дальше можно заняться чем угодно: дайвинг, спуск в пещеры... Самое глубокое озеро в мире знает, как вас развлечь. Особенно рекомендуем побурханить.

Цена вопроса: умеренно. За билет до Иркутска вы заплатите самолётной индустрии 8000–15 000 рублей, причём из Сибири иногда лететь дороже. На поезде вы потратите где-то 5000–8000 рублей. Здесь уже всё по справедливости: чем ближе город к Иркутску, тем дешевле стоит билет. До Листвянки ходит автобус за 300 рублей, до острова Ольхон — за 900. Базы отдыха в посёлке Хужир на острове стоит около 4000 рублей, в пределах 5000 можно поселиться и в Листвянке. Эконом-вариант предусматривает поезд и обходится где-то в 45 000 рублей на человека за 5 дней. Если живёте поближе — повезло, немного сэкономите.