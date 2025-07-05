Финансы и отсутствие дисциплины: Россияне назвали слабые стороны современной молодёжи

По данным опроса IFORS Research, результаты которого приводит РБК, 56% россиян полагают, что главная слабость современной молодёжи — это неумение грамотно управлять финансами и жить по средствам.

Далее в списке недостатков — нехватка прикладных навыков, так считают более половины респондентов (51%), а 47% назвали в качестве слабой стороны отсутствие дисциплины в рутинных делах. Также 45% россиян убеждены, что молодое поколение неспособно к долгосрочному планированию.

Вместе с тем, 81% участников исследования считают, что главным преимуществом молодых людей является их высокая обучаемость и способность быстро осваивать новые технологии. Половина респондентов — 50% — также выделили легкую адаптацию молодежи к меняющимся условиям, а 30% — их готовность к работе в международной и мультикультурной среде.

Интересно, что молодые люди (18-44 лет) выделяют несколько иные сильные качества своего поколения. Фокус на физическом и психическом благополучии замыкает топ-3 с 27% голосов. Помимо этого, они ценят критическое мышление (21%) и умение балансировать между работой и личной жизнью (18%).