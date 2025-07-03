В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Марина Сидухина внесла в Госдуму проект закона, предусматривающий запрет на продажу алкогольной продукции лицам младше 21 года. Документ был представлен 3 июля.

Сенатор подчеркнула, что негативное воздействие алкоголя на здоровье человека и разрушительное влияние на социальные связи и личностное развитие признаются научным сообществом и обществом в целом.

В поддержку инициативы приводится законопроект Минздрава России 2019 года, где на основе медицинских исследований указывается, что употребление спиртного опасно для правильного формирования головного мозга.

Специалисты отмечают, что структура и функции мозга завершают своё развитие примерно к 21 году, а до этого времени орган особенно уязвим к внешним факторам, включая химические вещества, такие как алкоголь и наркотики.

«Представляется возможным согласиться с указанной позицией, а также признать, что в целях предупреждения алкоголизации молодёжи, укрепления традиционных семейных ценностей, развития социальных взаимоотношений необходимо увеличение возраста продажи алкогольной продукции», — написала автор в пояснительной записке.