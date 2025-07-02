Пиво помогло британцу обнаружить рак
Британец узнал о раке из-за сильной реакции на алкоголь
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Британец обнаружил у себя рак после необычной реакции на алкоголь — одного бокала пива или вина стало хватать, чтобы вызвать сильное опьянение. Об сообщает Daily Mail.
Саймон — 50-летний теннисный тренер из Хартфордшира. Он редко пил, но мог позволить себе немного вина или пива в компании друзей. Однако даже небольшой бокал стал вызывать у него сильное опьянение и похмелье наутро. Позже у мужчины появилась шишка на шее, врачи сначала диагностировали кисту, но после УЗИ и дополнительных обследований выяснилось, что это меланома.
После экстренной операции и курса иммунотерапии у Саймона начались проблемы со зрением и сном. Медики уверены, что у него есть шансы на выздоровление. Сам британец признаётся, что хочет поскорее вернуться к работе, чтобы наставлять молодых игроков и показывать им, что такое стойкость.
Ранее врачи предупредили, что употребление алкоголя напрямую связано с повышенным риском развития как минимум семи видов рака, включая рак молочной железы, печени, пищевода, гортани, горла, ротовой полости и кишечника. Риск развития заболеваний напрямую зависит от дозы и регулярности употребления спиртного. Даже небольшие количества могут дать старт развитию болезни.