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9 июня, 09:08

Нарколог назвал семь видов рака, которые может вызвать алкоголь

Нарколог Исаев: Алкоголь увеличивает риск рака молочной железы, печени и пищевода

Алкоголь повышает риск рака. Обложка © freepik/lyashenko

Алкоголь повышает риск рака. Обложка © freepik/lyashenko

Употребление алкоголя напрямую связано с повышенным риском развития как минимум семи видов рака, включая рак молочной железы, печени, пищевода, гортани, горла, ротовой полости и кишечника. Об этом предупреждает врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев, подчеркивая системное воздействие алкоголя на организм, пишет «Газета.ru».

По словам эксперта, метаболизм алкоголя приводит к образованию ацетальдегида – токсичного вещества с доказанным канцерогенным эффектом. Ацетальдегид повреждает ДНК клеток, нарушает процессы восстановления и стимулирует бесконтрольное клеточное деление, особенно в тканях, контактирующих с алкоголем или активно участвующих в его метаболизме.

В случае рака молочной железы ключевую роль играют гормональные изменения, вызванные алкоголем. Повышение уровня эстрогенов в крови является значимым фактором риска развития гормонозависимого рака молочной железы, особенно для женщин, регулярно употребляющих алкоголь.

Риск развития онкологических заболеваний напрямую зависит от дозы и регулярности употребления алкоголя. Даже небольшие количества могут способствовать канцерогенезу, а регулярное употребление 10 г чистого алкоголя в день увеличивает риск рака молочной железы у женщин на 7–10%. При употреблении 50 г и более в день риск возрастает на 40–50%.

Особую опасность представляет начало регулярного употребления алкоголя в молодом возрасте, что значительно увеличивает риск долгосрочных осложнений, включая онкологические заболевания.

Алкоголь, мясо и даже фрукты: Названы продукты, повышающие риск рака
Алкоголь, мясо и даже фрукты: Названы продукты, повышающие риск рака

Ранее Life.ru писал, что алкоголь, табак, тонизирующие и газированные напитки способствуют развитию рака простаты, поэтому уролог рекомендовала исключить их из рациона питания. Для профилактики болезни следует добавить овощи и морепродукты.

Анастасия Никонорова
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