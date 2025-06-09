Нарколог назвал семь видов рака, которые может вызвать алкоголь

Употребление алкоголя напрямую связано с повышенным риском развития как минимум семи видов рака, включая рак молочной железы, печени, пищевода, гортани, горла, ротовой полости и кишечника. Об этом предупреждает врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев, подчеркивая системное воздействие алкоголя на организм, пишет «Газета.ru».

По словам эксперта, метаболизм алкоголя приводит к образованию ацетальдегида – токсичного вещества с доказанным канцерогенным эффектом. Ацетальдегид повреждает ДНК клеток, нарушает процессы восстановления и стимулирует бесконтрольное клеточное деление, особенно в тканях, контактирующих с алкоголем или активно участвующих в его метаболизме.

В случае рака молочной железы ключевую роль играют гормональные изменения, вызванные алкоголем. Повышение уровня эстрогенов в крови является значимым фактором риска развития гормонозависимого рака молочной железы, особенно для женщин, регулярно употребляющих алкоголь.

Риск развития онкологических заболеваний напрямую зависит от дозы и регулярности употребления алкоголя. Даже небольшие количества могут способствовать канцерогенезу, а регулярное употребление 10 г чистого алкоголя в день увеличивает риск рака молочной железы у женщин на 7–10%. При употреблении 50 г и более в день риск возрастает на 40–50%.

Особую опасность представляет начало регулярного употребления алкоголя в молодом возрасте, что значительно увеличивает риск долгосрочных осложнений, включая онкологические заболевания.