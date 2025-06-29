«Ощутимое образование сбоку»: Уролог рассказал об основных признаках рака почки

Рак почки — злокачественное новообразование из эпителия канальцев, чаще встречается у мужчин старше 40 лет. О его симптомах в беседе с газетой «Известия» рассказал уролог Карен Мкртчян.

Часто болезнь выявляют случайно при УЗИ или КТ, так как на ранних стадиях она протекает бессимптомно. Почечно-клеточный рак — самая распространённая форма. При первой стадии симптомы отсутствуют у 87% пациентов, к третьей — у 36%.

Основные признаки: боль в боку, кровь в моче, ощутимое образование в области почек. Гематурия может быть видимой или выявляться только лабораторно. Также бывают тупые боли в пояснице, не связанные с нагрузкой, отметил врач.

«Также пациенты могут ощущать тупую или ноющую боль в поясничной области, не связанную с физической нагрузкой. При прогрессировании заболевания возможно образование плотного опухолевого образования, прощупываемого в животе или сбоку», — объяснил Мкртчян.