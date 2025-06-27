Мухич из «Полицейского с Рублёвки» ослеп и борется с рецидивом рака мозга

Актёр Роман Попов, полюбившийся зрителям как Мухич из сериала «Полицейский с Рублёвки», борется с рецидивом рака. Как пишет «СтарХит», артист ослеп на один глаз и ждёт начала химиотерапии.

В июне у звезды «Полицейского с Рублёвки» случился судорожный приступ. Сейчас 40-летний артист и отец троих детей ждёт начала лечения и продолжает сниматься. Хотя из-за болезни и приходится корректировать планы.

«Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома третьей степени. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0%, а левый — 300%. Впереди химия. Поборемся!», — говорит Роман.