«Побеждаем потихоньку»: Российские учёные заявили о прорыве в лечении рака

Отечественные специалисты добились значительных успехов в исследовании одной из самых агрессивных форм рака — меланомы. Как рассказал в интервью «Царьграду» заслуженный врач России, хирург-онколог Андрей Коржиков, в стране уже несколько десятилетий ведутся разработки вакцины против этого опасного заболевания.

Недавнее исследование Лундского университета позволили выявить новые механизмы метастазирования меланомы и обнаружить уязвимость раковых клеток, связанную с их зависимостью от работы митохондрий. Меланома находится на прицеле и у русских учёных.

Особое внимание специалисты уделяют иммунотерапии, которая показывает значительно лучшие результаты по сравнению с традиционной химиотерапией. Стимулирование собственной иммунной системы пациента даёт поразительные результаты — организм начинает самостоятельно бороться с болезнью.

«Десятки тысяч людей живут спокойно даже при второй и даже при третьей стадии меланомы. Живут многие годы. Так что побеждаем потихоньку», — сказал Коржиков.