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29 июня, 05:20

«Побеждаем потихоньку»: Российские учёные заявили о прорыве в лечении рака

Онколог Коржиков: Учёные добились значительных успехов в исследовании меланомы

Онкология. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Онкология. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Отечественные специалисты добились значительных успехов в исследовании одной из самых агрессивных форм рака — меланомы. Как рассказал в интервью «Царьграду» заслуженный врач России, хирург-онколог Андрей Коржиков, в стране уже несколько десятилетий ведутся разработки вакцины против этого опасного заболевания.

Недавнее исследование Лундского университета позволили выявить новые механизмы метастазирования меланомы и обнаружить уязвимость раковых клеток, связанную с их зависимостью от работы митохондрий. Меланома находится на прицеле и у русских учёных.

Особое внимание специалисты уделяют иммунотерапии, которая показывает значительно лучшие результаты по сравнению с традиционной химиотерапией. Стимулирование собственной иммунной системы пациента даёт поразительные результаты — организм начинает самостоятельно бороться с болезнью.

«Десятки тысяч людей живут спокойно даже при второй и даже при третьей стадии меланомы. Живут многие годы. Так что побеждаем потихоньку», — сказал Коржиков.

Параллельно продолжаются исследования связи группы крови с онкологическими рисками. Как отметил врач-терапевт Андрей Кондрахин, обладатели первой группы крови действительно демонстрируют более высокую устойчивость не только к сердечно-сосудистым заболеваниям, но и к некоторым видам рака, включая опухоли поджелудочной железы и желудка.

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Ранее Life.ru сообщал, что в России планируется начать массовое производство вакцины против рака в 2026 году. Препарат предназначен для лечения пациентов, страдающих от тяжёлых форм болезни, включая саркому и меланому. Также стоит отметить, что в стране завершился процесс набора добровольцев для клинических испытаний данной вакцины.

Артём Гапоненко
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