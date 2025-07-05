Священник объяснил, чьи молитвы Господь не принимает
Священник Снегирёв: Господь не принимает молитвы злых и обидчивых людей
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Православный священник Иван Снегирёв предупредил верующих о том, что их молитвы могут остаться без ответа свыше. Он пояснил, что люди, не способные простить обиды и хранящие зло в душе, не должны рассчитывать на Божье милосердие в своих просьбах, так как скрытый гнев расценивается как грех. Об этом представитель православной церкви рассказал в беседе с ИА «Кулик».
Священнослужитель призвал всех к прощению, благословению своих недоброжелателей и молитве, идущей от самого сердца. Он подчеркнул, что затаённая обида является серьёзным препятствием на пути к духовному совершенствованию и мешает человеку ощутить Божье присутствие.
Кроме того, внутренняя враждебность пагубно влияет на все сферы жизни: от ежедневных дел до построения гармоничных отношений с родными и друзьями.
Ранее протоиерей Ткачёв объяснил, почему люди могут плохо себя чувствовать в православном храме. По словам священнослужителя, некоторые прихожане испытывают головокружение и даже тошноту. Однако пугаться этого не стоит, так как это знак победы добра над злом внутри каждого.