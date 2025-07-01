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30 июня, 21:30

Протоиерей Ткачёв рассказал о необычных состояниях прихожан в храмах

Протоиерей Ткачёв: Люди в храмах падают в обморок и испытывают тошноту

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) поделился наблюдениями о необычных состояниях, которые испытывают некоторые прихожане во время посещения храмов. Об этом протоиерей Андрей Ткачёв рассказал в своих социальных сетях.

По его словам, многие священники неоднократно сталкивались с ситуациями, когда люди, пришедшие в храм, внезапно начинали чувствовать себя плохо, выбегали на улицу и испытывали тошноту.

«В какие-то моменты, например, вдруг (у прихожанина. — Прим. Life.ru) тошнота подкатывает к горлу, человек выбегает и блюет. Или, например, в обморок падает. Или бледнеет, синеет, зеленеет, трясется вдруг. Что это такое?» — задаётся вопросом Ткачёв.

Священнослужитель объяснил это явление тем, что храм является местом «присутствия Живого Бога», и столкновение «хорошего» (божественного) с «плохим» (греховным) внутри человека может вызывать такие реакции. Ткачёв добавил, что в такие моменты «доброе начало побеждает в человеке дурное».

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Ранее РПЦ выразила недовольство появлением изображений полумесяцев на храме Василия Блаженного. Митрополит Леонид заявил, что всему есть предел. Информация о замене крестов полумесяцами вызвала возмущение в сообществе «Московские мусульмане».

Антон Голыбин
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