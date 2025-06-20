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20 июня, 11:21

В РПЦ объяснили отношение к празднованию дня рождения усопшего

РПЦ: Перерождение важнее дня рождения усопшего, но отмечать его не запрещено

Церковь. Обложка © Life.ru

Церковь. Обложка © Life.ru

Русская Православная Церковь разъяснила свою позицию по поводу празднования дней рождения покойных. В соответствии с церковными канонами, днём истинного духовного рождения считается день смерти человека, который имеет особое значение.

Представители Церкви отметили, что в древние времена при регистрации рождения указывался только год, в то время как дату смерти фиксировали с большой точностью, делая её днем поминовения. Церковь не против того, чтобы вспоминать день, когда человек пришёл в этот мир. Более того, этот день может стать поводом для усиленной молитвы и памяти об ушедшем.

Наиболее важной считается молитвенная поддержка в течение первых сорока дней после смерти. В этот период рекомендуется посещать церковь или место захоронения, а также молиться дома, читая, например, Акафист за упокой или отдельные псалмы.

Почему бы и нет? В РПЦ оценили новый экотренд на картонные гробы
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Ранее Протоиерей Андрей Ткачёв высказал мнение, что вдовам не следует вступать в повторный брак. Он привёл в пример святую Ксению Петербургскую, которая после смерти мужа не вышла замуж вновь, а посвятила себя служению Богу. Ткачёв отметил, что, похоронив супруга, она «похоронила своё сердце вместе с ним», и такая преданность должна быть образцом для современных вдов.

Анастасия Никонорова
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