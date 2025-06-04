Почему бы и нет? В РПЦ оценили новый экотренд на картонные гробы
Представитель РПЦ Сеньчуков не нашёл ничего плохого в тренде на картонные гробы
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Новый экотренд на картонные гробы не носит традиционный характер. Тем не менее в нём нет ничего плохого, заявил представитель Русской православной церкви (РПЦ), иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).
«Почему бы и нет? Картон тоже делается из дерева, но спрессованного. У церкви нет какого-то конкретного материала, из которого должны делаться гробы», — подчеркнул иеромонах в беседе с «Москвой 24».
Сеньчуков добавил, что гроб должен разлагаться в земле, и он не должен быть пластиковым. Представитель РПЦ напомнил: «Ибо указано: “Земля еси и в землю отыдеши”». По его словам, после кончины человек должен стать земным прахом.
Напомним, ранее в России наметился экотренд на картонные гробы. Стоимость подобных изделий стартует от 1,5 тысячи рублей против 200 тысяч за традиционные деревянные. Авторы идеи считают, что главное преимущество картона — полное разложение в земле за полгода, тогда как дереву требуются десятилетия.