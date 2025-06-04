Почему бы и нет? В РПЦ оценили новый экотренд на картонные гробы

Новый экотренд на картонные гробы не носит традиционный характер. Тем не менее в нём нет ничего плохого, заявил представитель Русской православной церкви (РПЦ), иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).

«Почему бы и нет? Картон тоже делается из дерева, но спрессованного. У церкви нет какого-то конкретного материала, из которого должны делаться гробы», — подчеркнул иеромонах в беседе с «Москвой 24».



Сеньчуков добавил, что гроб должен разлагаться в земле, и он не должен быть пластиковым. Представитель РПЦ напомнил: «Ибо указано: “Земля еси и в землю отыдеши”». По его словам, после кончины человек должен стать земным прахом.