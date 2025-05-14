Совет да любовь из гроба: В Москве и Петербурге предлагают необычный способ поздравить молодожёнов

Агентство розыгрышей «Белая спина» предлагает экстремальный вариант свадебного поздравления — инсценировку похоронной процессии. В разгар торжества среди гостей неожиданно появляется траурная делегация с гробом, которую возглавляет человек, похожий на священника. Кульминацией становится момент, когда «покойник» внезапно выпадает из гроба, встает и начинает осыпать молодоженов и гостей кутьей и конфетами, завершая представление броском венка.

Основатель агентства Юрий пояснил, что в роли «усопшего» может выступать как профессиональный актёр, так и кто-то из гостей, желающий оригинально поздравить молодых. Весь процесс тщательно снимается для последующего монтажа памятного видео. Стоимость подобного развлечения начинается от 250 тысяч рублей, включая юридическое сопровождение сделки.

Особое внимание уделено юридическим аспектам: человек, изображающий священника, сознательно лишен любых религиозных атрибутов, что позволяет избежать обвинений в оскорблении чувств верующих. Как отмечают организаторы, это просто стилизованный образ, не претендующий на точное соответствие.

«Конкретно в этом пранке на том же попе не используется религиозных атрибутов. Он выглядит как поп, но при этом он не будет попом, что позволяет обходить закон об оскорблении чувств верующих. На актере не будет атрибутов типа крестов и прочего. То есть, грубо говоря, по закону он не поп и даже не пытался его изобразить. Это просто человек, похожий на него», — объяснил Юрий 360.ru.

Подобные шоу доступны преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, причем столичные заказчики проявляют к ним больший интерес. Артисты агентства заранее прорабатывают различные сценарии развития событий, чтобы быть готовыми к любой реакции публики. Этот неоднозначный, но запоминающийся вариант поздравления, по мнению организаторов, способен сделать свадьбу по-настоящему уникальным событием.