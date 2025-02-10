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Регион
10 февраля, 15:51

В Индии женщина исполнила свой последний танец для молодожёнов на свадьбе и замертво упала

The Indian Express: В Индии 23-летняя танцовщица умерла во время шоу на свадьбе

В индийском штате Мадхья-Прадеш 23-летняя танцовщица скончалась прямо на сцене во время поздравительного выступления на местной свадьбе. О случившемся пишет The Indian Express. В Сети появилось видео последнего танца женщины.

В Индии женщина умерла во время танца. Видео © Х / sanjayjourno

По данным издания, Джейн Паринита никогда не жаловалась на проблемы с сердцем, она вела активный образ жизни и с детства профессионально занималась танцами. В тот день артистка должна была исполнить на заказ танец для молодожёнов. Судя по видео, женщина резко почувствовала себя плохо и без сознания рухнула на сцену прямо во время шоу. Прибывшие медики не смоги её реанимировать, танцовщица скончалась.

Как пишет издание, у Париниты был брат, который тоже умер в 12-летнем возрасте от сердечной болезни. Сейчас семья не на шутку обеспокоена и считает, что их преследует злой рок.

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Ранее сообщалось, что бирманский музыкант, певец и автор песен Наинг Мьянма скончался в возрасте 68 лет, не пережив очередной сердечный приступ. В период пандемии зарубежные СМИ по ошибке уже «хоронили» артиста, но на этот раз трагическое известие оказалось правдой.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
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