В Индии женщина исполнила свой последний танец для молодожёнов на свадьбе и замертво упала

В индийском штате Мадхья-Прадеш 23-летняя танцовщица скончалась прямо на сцене во время поздравительного выступления на местной свадьбе. О случившемся пишет The Indian Express. В Сети появилось видео последнего танца женщины.

В Индии женщина умерла во время танца. Видео © Х / sanjayjourno

По данным издания, Джейн Паринита никогда не жаловалась на проблемы с сердцем, она вела активный образ жизни и с детства профессионально занималась танцами. В тот день артистка должна была исполнить на заказ танец для молодожёнов. Судя по видео, женщина резко почувствовала себя плохо и без сознания рухнула на сцену прямо во время шоу. Прибывшие медики не смоги её реанимировать, танцовщица скончалась.

Как пишет издание, у Париниты был брат, который тоже умер в 12-летнем возрасте от сердечной болезни. Сейчас семья не на шутку обеспокоена и считает, что их преследует злой рок.