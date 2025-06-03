В России наметился эко-тренд на картонные гробы

На фоне стремительного роста цен на ритуальные услуги многие россияне выбирают картонные гробы как бюджетную и экологичную альтернативу. Стоимость таких изделий стартует от 1,5 тысячи рублей против 200 тысяч за традиционные деревянные. Как отмечает SHOT ПРОВЕРКА, главное преимущество картона — полное разложение в земле за 6 месяцев, тогда как дереву требуются десятилетия.

Эко-гробы. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Производители заверяют, что картонные гробы обладают удивительной прочностью — выдерживают до 150 кг веса. Ещё одно преимущество — скорость кремации: такой гроб сгорает всего за 15 минут, что значительно сокращает время и стоимость процедуры. Отдельный бонус — возможность эксклюзивного оформления. На картонный гроб можно нанести любой принт или изображение.