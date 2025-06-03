В России наметился эко-тренд на картонные гробы
SHOT ПРОВЕРКА: Картонные гробы стали новым эко-трендом в России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SimonTheSorcerer
На фоне стремительного роста цен на ритуальные услуги многие россияне выбирают картонные гробы как бюджетную и экологичную альтернативу. Стоимость таких изделий стартует от 1,5 тысячи рублей против 200 тысяч за традиционные деревянные. Как отмечает SHOT ПРОВЕРКА, главное преимущество картона — полное разложение в земле за 6 месяцев, тогда как дереву требуются десятилетия.
Эко-гробы. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Производители заверяют, что картонные гробы обладают удивительной прочностью — выдерживают до 150 кг веса. Ещё одно преимущество — скорость кремации: такой гроб сгорает всего за 15 минут, что значительно сокращает время и стоимость процедуры. Отдельный бонус — возможность эксклюзивного оформления. На картонный гроб можно нанести любой принт или изображение.
Даже такая сакральная сфера, как ритуальная, имеет свою «моду», ведь технологии не стоят на месте. Руководитель и основатель центра похоронных услуг ранее рассказала, что один из самых популярных трендов — электронные страницы памяти. На платформе создаются странички с фото и биографией усопшего, генерируются QR-коды, и их печатают прямо на надгробиях, крестах или на табличках.