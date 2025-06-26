В РПЦ выразили недовольство изображением полумесяца на храме Василия Блаженного
Храм Василия Блаженного. Обложка © Life.ru
Русская православная церковь (РПЦ) выразила недовольство по поводу появления изображений полумесяцев на куполах храма Василия Блаженного, расположенного на Красной площади в Москве. Митрополит Леонид поделился мнением об этом инциденте в своих соцсетях.
«И как это понимать?! Послушайте, всему есть предел. И вероятно этот предел мы упустили», — написал митрополит.
Информация, что на изображении храма кресты были заменены полумесяцами, начала активно распространяться накануне. Пользователи сообщества «Московские мусульмане» «ВКонтакте» также выразили своё возмущение, рассматривая такие изменения как угрозу захвата христианских святынь.
Ранее заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по связям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал законодательно запретить удаление крестов с изображений храмов. Он выразил желание, чтобы этот вопрос обсудила межфракционная группа по защите христианских ценностей. Заявление представителя РПЦ стало реакцией на рекламный баннер Петербургского международного образовательного форума, где был изображён силуэт Исаакиевского собора без крестов на куполах.