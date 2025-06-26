В РПЦ выразили недовольство изображением полумесяца на храме Василия Блаженного

Русская православная церковь (РПЦ) выразила недовольство по поводу появления изображений полумесяцев на куполах храма Василия Блаженного, расположенного на Красной площади в Москве. Митрополит Леонид поделился мнением об этом инциденте в своих соцсетях.

«И как это понимать?! Послушайте, всему есть предел. И вероятно этот предел мы упустили», — написал митрополит.

Информация, что на изображении храма кресты были заменены полумесяцами, начала активно распространяться накануне. Пользователи сообщества «Московские мусульмане» «ВКонтакте» также выразили своё возмущение, рассматривая такие изменения как угрозу захвата христианских святынь.