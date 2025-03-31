«Время защитить символ христианства»: В РПЦ выступили против удаления крестов с изображений храмов

Нужно законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он выразил надежду на участие в обсуждении этого вопроса межфракционной группы по защите христианских ценностей.

Реакция представителя РПЦ последовала на изображение, использованное в рекламе Петербургского международного образовательного форума. На баннере был представлен силуэт Исаакиевского собора, но без крестов на куполах.

«Настало время защитить символ христианства от подобных посягательств», — написал Кипшидзе в телеграм-канале.

До этого Кипшидзе выразил тревогу по поводу участившихся случаев осквернения изображений, связанных с Россией, путём удаления крестов. Он подчеркнул, что, хотя большинство людей осуждают подобные действия, они, к сожалению, продолжаются.