Одиночество отменяется: Россиянам раскрыли, где найти друзей после 40 лет

После сорока лет заводить новые знакомства — непростая задача. Прежние дружеские связи ослабевают, а формирование новых даётся с усилием. Константин Качкин, доцент кафедры фармакогнозии и ботаники НГМУ и лектор общества «Знание», поделился действенными советами. В интервью РИА «ФедералПресс» он рассказал о способах построения прочных отношений в зрелом возрасте и местах поиска близких по духу людей.

«С возрастом человек становится осторожнее в выборе окружения. Это защитный механизм, но он может мешать открытости. После 40 лет дружба не исчезает, она просто требует другого подхода. Главное – не ждать, что отношения сложатся сами по себе», — пояснил специалист.

По мнению эксперта, с возрастом круг общения уменьшается из-за семейных забот, смены места жительства, разрывов или новой работы. Ситуацию осложняют боязнь быть открытым, стремление к идеалу и дефицит времени. Однако, как отметил Качкин, дружба в зрелые годы может оказаться даже более прочной, чем в молодости.

«Качество важнее количества. Два-три близких человека в жизни – гораздо ценнее десятка поверхностных знакомых», – объяснил эксперт.

Качкин предложил несколько способов для налаживания дружеских связей:

принцип «небольших действий»: начинать с коротких приветствий, бесед и совместного времяпрепровождения;

акцент на увлечениях: вступать в объединения, группы и сообщества по интересам, будь то спорт, хобби или творчество;

правило «200 часов»: для формирования крепкой дружбы необходимо провести вместе около 200 часов.

В качестве подходящих мест для поиска единомышленников эксперт указал различные курсы, спортивные залы, книжные клубы, добровольческие организации и группы для родителей.