Тревожные звоночки: Психотерапевт объяснила, как понять, что пора заканчивать дружбу
Врач Крашкина: Дружба не должна приносить усталость и вызывать раздражение
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Дружеские отношения могут закончиться самостоятельно, если не обращать внимание на важные сигналы. Какие именно, раскрыла врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
«Если вы замечаете, что только вы проявляете инициативу, звоните, приглашаете встретиться, а в ответ — равнодушие, это может быть признаком односторонней связи. Также стоит задуматься, если человек не интересуется вашими делами, не поддерживает в трудные моменты и пропадает, когда вам особенно важна помощь», — подчеркнула специалист в интервью РИАМО.
Психотерапевт уточнила, что здоровая дружба не строится на регулярных ссорах и напряжении. Взаимные упрёки и обсуждение негативных ситуаций могут усугубить обстановку — это нельзя игнорировать. Кроме того, если после общения человек чувствует себя эмоционально опустошённым, это не стоит называть дружбой. По словам эксперта, настоящие друзья приносят чувство поддержки.
«Дружба — это ресурс. Если вы замечаете, что перестали получать удовольствие от общения, а каждый контакт вызывает внутреннее сопротивление, возможно, вы продолжаете отношения по привычке. В таком случае лучше честно признать, что эта связь себя исчерпала», — подытожила врач.
А ранее Life.ru писал, почему не стоит заводить тесную дружбу со свекровью. По словам специалиста, поддержание общения на расстоянии может стать залогом гармонии. Кроме того, часто взрослые женщины просто стремятся следить за своим «сыночком» в новой семье.