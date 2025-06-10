Тревожные звоночки: Психотерапевт объяснила, как понять, что пора заканчивать дружбу

Дружеские отношения могут закончиться самостоятельно, если не обращать внимание на важные сигналы. Какие именно, раскрыла врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Если вы замечаете, что только вы проявляете инициативу, звоните, приглашаете встретиться, а в ответ — равнодушие, это может быть признаком односторонней связи. Также стоит задуматься, если человек не интересуется вашими делами, не поддерживает в трудные моменты и пропадает, когда вам особенно важна помощь», — подчеркнула специалист в интервью РИАМО.

Психотерапевт уточнила, что здоровая дружба не строится на регулярных ссорах и напряжении. Взаимные упрёки и обсуждение негативных ситуаций могут усугубить обстановку — это нельзя игнорировать. Кроме того, если после общения человек чувствует себя эмоционально опустошённым, это не стоит называть дружбой. По словам эксперта, настоящие друзья приносят чувство поддержки.

«Дружба — это ресурс. Если вы замечаете, что перестали получать удовольствие от общения, а каждый контакт вызывает внутреннее сопротивление, возможно, вы продолжаете отношения по привычке. В таком случае лучше честно признать, что эта связь себя исчерпала», — подытожила врач.