Интернет, работа и грядки: Герои свадебного фестиваля в Москве назвали лучшие места знакомств

На свадебном фестивале в московском центре «Россия» молодожёны рассказали корреспонденту Life.ru, где им удалось обрести любовь. Оказалось, что встретить свою половинку можно как на сайте знакомств, так и на грядках. Главное — было бы желание искать, а дальше всё обязательно сложится.

Свадебный фестиваль в Москве. Видео © Life.ru

«Мы оба работаем в технической академии «Росатома». Катерина — переводчик, я — преподаватель. Был такой момент интересный при знакомстве. Она так жалобно на меня посмотрела с надеждой, что я помогу, я и помог. Затем мы начали встречаться», — поделился Илья.

А вот Данила и Анна познакомились шесть лет назад при поступлении в медицинский университет, но поначалу между ними была лишь крепкая дружба. Стать возлюбленными им помог «случай на клумбе». Как рассказал Данила, Анна просто попросила его помочь вскопать грядки, совместный труд перерос в нечто большее и заставил друзей по-новому взглянуть друг на друга.

Ещё одни участники фестиваля — Илья и Анна — вместе учились в школе, но общение было поверхностным и коротким. Зато после поступления в институт ребята случайно встретились в общей компании, после чего решили никогда не расставаться и скорее пожениться. А вот Александр и Анастасия никак не могли найти свои половинки в реальной жизни, за любовью они пришли на сайт знакомств. Но дело не клеилось. И когда оба уже отчаялись найти своё счастье в Сети и даже собирались удалять анкеты, случилось то самое. Их недолгая переписка закончилась свиданием, после чего дело дошло до свадьбы.