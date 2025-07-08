Путин помог бойцу СВО попасть на свадьбу сестры в Москве и исполнить её мечту

На Всероссийский свадебный фестиваль, проходящий в Москве, приехал военнослужащий ВС РФ прямо из зоны спецоперации, просьбу которого об этом удовлетворил лично президент страны Владимир Путин. Счастливой историей поделились в национальном центре «Россия».

Боец СВО приехал на свадебный фестиваль ради сестры. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

Невеста из Красноярского края Диана Доонова тоже очень ждала брата на торжественную церемонию, однако не было ясности, сможет ли он приехать на фестиваль. Дело в том, что её брат Валерий Доонов числится старшим стрелком мотострелковых войск в зоне спецоперации. О поручении главы государства отпустить бойца в отпуск, чтобы он лично смог благословить и поздравить молодых, сообщил на церемонии бракосочетания первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Когда президенту доложили, что у вас, Диана, есть мечта увидеть брата на свадьбе, то Верховный Главнокомандующий вынес соответствующее решение. Я попрошу Героя спецоперации Валерия Доонова выйти на эту сцену», — сказал Кириенко.