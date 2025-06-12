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12 июня, 15:18

«Нет ничего прочнее любви»: Путин пожелал счастья супругам, которые познакомились на СВО

Путин заявил, что нет ничего прочнее семьи, где долг скрепляется любовью

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На встрече с участниками программы «Время героев» президент России Владимир Путин пожелал счастья паре, которая познакомилась во время СВО и создала семью. Он отметил, что их отношения, основанные на любви и взаимопомощи, являются примером стойкости и преданности.

На встрече с участниками программы «Время героев» президент России Владимир Путин пожелал счастья паре, которая познакомилась во время СВО и создала семью. Видео © Life.ru

«Что касается вашей семьи — что можно сказать: ребята, вы прекрасная пара. Каждый выполняет свой долг, и этот долг скрепляется любовью. Нет ничего более прочного и надёжного, чем отношения, которые скрепляются любовью. Я и все здесь присутствующие — мы искренне желаем вам семейного счастья», — сказал президент.

Муж в этой паре — военный, а жена — медик, ранее работавшая анестезиологом-реаниматологом в Москве. Она рассказала президенту, что после начала СВО решила пойти бороться за «истину, правду, Бога и против фашистской нечистой силы». Во время службы её муж был серьёзно ранен, и супруга помогла ему выехать из полевого госпиталя и организовать реабилитацию. Позже он стал участником проекта «Время героев».

Путин также отметил важность программы, в рамках которой пара смогла встретиться. Он добавил, что обучение и общение с преподавателями открывают множество возможностей для участников.

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«Чтобы они услышали нас из Кремля»: Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в честь бойцов на фронте

В День России, 12 июня, в Кремле прошла встреча с участниками программы «Время героев», в ходе который Путин рассказал, что бессмертие России выражается в её победах, а также в умении с гордостью проходить все испытания. Глава РФ подчеркнул, что все бойцы СВО находятся с ним в одной команде.

Полина Никифорова
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