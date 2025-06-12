«Нет ничего прочнее любви»: Путин пожелал счастья супругам, которые познакомились на СВО

На встрече с участниками программы «Время героев» президент России Владимир Путин пожелал счастья паре, которая познакомилась во время СВО и создала семью. Он отметил, что их отношения, основанные на любви и взаимопомощи, являются примером стойкости и преданности.

На встрече с участниками программы «Время героев» президент России Владимир Путин пожелал счастья паре, которая познакомилась во время СВО и создала семью. Видео © Life.ru

«Что касается вашей семьи — что можно сказать: ребята, вы прекрасная пара. Каждый выполняет свой долг, и этот долг скрепляется любовью. Нет ничего более прочного и надёжного, чем отношения, которые скрепляются любовью. Я и все здесь присутствующие — мы искренне желаем вам семейного счастья», — сказал президент.

Муж в этой паре — военный, а жена — медик, ранее работавшая анестезиологом-реаниматологом в Москве. Она рассказала президенту, что после начала СВО решила пойти бороться за «истину, правду, Бога и против фашистской нечистой силы». Во время службы её муж был серьёзно ранен, и супруга помогла ему выехать из полевого госпиталя и организовать реабилитацию. Позже он стал участником проекта «Время героев».