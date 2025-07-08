В Национальном центре «Россия» стартовал трёхдневный II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Открытие состоялось 8 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, что символично для более чем двухсот пар из разных уголков страны, которые в течение фестиваля свяжут себя узами брака. Помимо торжественных церемоний бракосочетания, в программе предусмотрена передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России» и насыщенная культурно-образовательная составляющая.

В Национальном центре «Россия» стартовал II Всероссийский свадебный фестиваль. Фото © Предоставлено Life.ru

«Национальный центр «Россия» на эти три дня превратится в пространство семьи, любви и верности. Гости увидят все многообразие свадебной культуры нашей страны: от национальных нарядов до традиционных блюд, от просветительских лекций до мастер-классов. Мы ждём не только молодожёнов, но и всех, кто разделяет традиционные семейные ценности. Мы хотим, в том числе с помощью этого фестиваля, чтобы крепкая семья становилась трендом, осознанным выбором молодого поколения, ведь это не только личное счастье и сохранение рода, но и важный вклад в будущее нашей страны. Отдельная благодарность Правительству Москвы и столичным ЗАГСам, вместе с которыми мы проводим это важное мероприятие», — сказала заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.

В Национальном центре «Россия» стартовал II Всероссийский свадебный фестиваль. Фото © Предоставлено Life.ru

Фестиваль, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, включает не только церемонии бракосочетания, но и передачу огня Всероссийского семейного очага «Сердце России», привезённого из Мурома. В программе — концерты с участием Nansi & Sidorov, NILETTO и Uma2rman, паблик-токи с экспертами, мастер-классы по созданию оберегов и приготовлению традиционных блюд, а также выставки свадебных нарядов от ведущих российских дизайнеров.

В Национальном центре «Россия» стартовал II Всероссийский свадебный фестиваль. Фото © Предоставлено Life.ru

Фестиваль «Россия. Соединяя сердца», получивший поддержку Президентского фонда культурных инициатив, пройдёт с 8 по 10 июля. Кульминацией первых двух дней станет торжественная регистрация браков для более чем двухсот пар из разных уголков России. Ключевым моментом церемоний станет передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России», прибывшего из Мурома – старинного русского города, известного как родина святых Петра и Февронии, олицетворяющих любовь и преданность в браке. Этот огонь молодожены получат от пар, связавших себя узами брака на первом Всероссийском свадебном фестивале в 2024 году.

Фото © Предоставлено Life.ru

Завершит второй Всероссийский свадебный фестиваль яркая церемония закрытия 10 июля. В этот день молодожёнов со всей страны поздравят известные личности, после чего состоится музыкальный вечер, представляющий собой концерт-погружение в атмосферу чувств через популярные русские произведения XX века. Их исполнят солистка Мариинского театра Диана Казанлиева, лауреат международных конкурсов, и Якуб Суворов, художественный руководитель творческого объединения «Овертон», также лауреат международных конкурсов, в сопровождении Натальи Дудик, ведущего концертмейстера Михайловского театра.

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