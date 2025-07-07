Крепкая семья — это тренд: Более 200 пар смогут пожениться на фестивале Национального центра «Россия»

С 8 по 10 июля Национальный центр «Россия» в Москве станет местом проведения II Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Ожидается, что на фестивале более двухсот пар официально оформят свои отношения.

«Мы хотим, в том числе, с помощью этого фестиваля, чтобы крепкая семья становилась трендом, осознанным выбором молодого поколения, ведь это не только личное счастье и сохранение рода, но и важный вклад в будущее нашей страны», — отметила заместитель гендиректора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.

Фестиваль начнется с шествия молодожёнов в сопровождении цирковых артистов и барабанщиц через живой коридор, образованный их близкими. Затем состоится массовая церемония бракосочетания, во время которой парам передадут огонь семейного очага от участников первого Всероссийского свадебного фестиваля.

В программе также предусмотрены образовательные и развлекательные мероприятия: молодожёны и гости смогут узнать больше о свадебных традициях, получить базовые знания по семейной психологии, а также принять участие в творческих мастер-классах, экскурсиях и публичных обсуждениях.

Также в это время пройдёт V Всероссийский семейный форум «Многодетная Россия». Для посетителей подготовят гастрономические представления, дегустацию блюд свадебной кухни народов страны, тематические паблик-токи о семейных отношениях, мастер-классы по созданию традиционных оберегов, выступления звёзд и многое другое.