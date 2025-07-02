Футбольный стадион, КНДР и Антарктика: 5 безумных мест для свадьбы мечты Правильно подобранное место для бракосочетания делает этот день по-настоящему волшебным и незабываемым. Неудивительно, что многие стараются выбрать особенную и необычную локацию. Life.ru рассказывает о самых интересных местах для свадьбы. 2 июля, 06:01 Где сыграть незабываемую свадьбу? 5 экстремальных и романтичных вариантов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Katherine Welles, Paparacy, Shchus © ТАСС / Александр Демьянчук

Свадьба в Северной Корее: экзотика или экстрим?

С июня этого года для всех желающих необычно пожениться из Москвы запустили туры в Северную Корею. В программе: сама церемония бракосочетания, традиционное для корейцев возложение цветов к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, экскурсии и фотосессия. Стоимость такой поездки обойдётся вам в 530 тысяч рублей. При этом визы, билеты и проживание уже включены.

Многие пары мечтают сделать день свадьбы незабываемым. Поэтому спрос на поездку в Северную Корею может быть очень даже высоким. Ведь во всём мире предлагают самые разные варианты для важного дня. Приведём несколько необычных локаций.

В 2025 году появились свадебные туры в КНДР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BGStock72

Антарктика: брак среди льдов и пингвинов

Необычное, но точно запоминающееся место для свадьбы — это Антарктика. Российским туристам предлагают зарегистрировать брак в православной церкви Святой Троицы. Первую церемонию провели там в 2017 году. Россиянка Ангелина Жулдыбина и сотрудник антарктической базы из Чили Эдуардо Алиага Илабака решили связать себя узами брака. Новость об этом моментально разлетелась, и появилось много желающих пожениться на фоне льдов, айсбергов и милых пингвинов с чайками. Позже начали организовывать свадебные круизы в Антарктику.

Экспедиция в Антарктику начинается из Аргентины, Австралии или Новой Зеландии. Путешествие занимает почти две недели (без учёта дороги до этих стран). Стоимость подобного тура — от 6000 до 10 000 долларов.

Подводная свадьба на Мальдивах: романтика без слов

Несколько лет у туристов пользовались большой популярностью красивые церемонии на берегу моря или океана, когда невеста в лёгком платье идёт босиком по белому песку в венке из цветов на голове. Но таким уже никого не удивишь. Поэтому для отдыхающих придумали новое направление — свадьба под водой.

Такая услуга есть, например, на Мальдивских островах. Изначально подобная церемония была популярна среди дайверов, которые хотели объединить своё хобби и важную дату вместе. Сейчас пожениться под водой может любой желающий. Только вот вместо свадебных нарядов придётся надеть гидрокостюм и взять подводное снаряжение. Кроме того, не получится поцеловаться и пригласить много гостей. Зато такое точно никогда не забудешь.

Стоимость такой свадьбы начинается от 2000 долларов, не считая, конечно, самой поездки на Мальдивы.

Свадьба под водой востребована у любителей приключений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alex Bard

Необитаемый остров: свадьба в стиле Робинзона Крузо

Для всех поклонников творчества Жюля Верна и просто любителей острых ощущений есть услуга свадебной церемонии на необитаемом острове. Это атмосфера дикой природы, океан, тишина и тропические растения. Невесту и жениха доставляют в красивых костюмах прямо на вертолёте на пустынный пляж.

Предлагают ещё облачиться в наряды аборигенов, чтобы сделать яркие фотоснимки на память. А после торжества молодожёнов оставляют на два часа одних на острове. Одна из популярных локаций для такой свадьбы — это маленькие острова Большого Барьерного рифа. Стоить церемония будет 6000 долларов.

Пещеры: свадьба при свечах под землёй

Ещё одно красивое и нетипичное место для торжеств — это Каппадокия — город воздушных шаров и очень красивых пещер в Турции. Свадьбы тут проводят круглый год с утра и до самого вечера. Пещеры украшают свечами, вокруг полумрак, и звучит эхо. Также устраивают фотосессии на фоне воздушных шаров, а некоторые пары даже летают на них прямо в нарядах.

Стоимость торжества в Каппадокии будет около одного миллиона рублей.

Незабываемую свадьбу можно провести в пещере. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Breslavtsev Oleg

Свадьба на стадионе: для тех, кто любит спорт

Однако и не выезжая за пределы России также можно провести интересные свадьбы. Большим спросом пользуются гора Эльбрус, озеро Байкал, леса Алтая, красивые традиционные обряды в Карелии или Казани, исторические и помпезные локации в Санкт-Петербурге. Креативно стараются подходить к торжеству и в Москве.

Например, на некоторых станциях подземки. Мест для свадеб в подземке немного, но они разлетаются как горячие пирожки. Правда, церемонии проходят поздним вечером или ночью, чтобы не мешать другим пассажирам.

Для любителей футбола, спорта и просто креатива есть возможность пожениться на домашнем стадионе «Спартака». Летом жениху и невесте предлагают церемонию у кромки поля с 25 приглашёнными гостями. Зимой торжество проходит в ВИП-ложе с 10 гостями.

Перед церемонией на табло высвечиваются имена молодожёнов со счётом 0:0, а уже после обмена кольцами он меняется на 1:1.

Оплатить необходимо только госпошлину, а аренду стадиона на себя полностью берёт ЗАГС. В отдельную стоимость входят только дополнительные услуги. Если нет свободных дат на нужные вам даты от ЗАГС, оплатить аренду стадиона придётся самостоятельно.

Авторы Кира Громова