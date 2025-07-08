Путин направил письмо участникам свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца»
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Поддержка многодетных семей — это безусловный стратегический приоритет для России. В этой сфере необходимо выстраивать эффективные меры экономической и социальной политики, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении к участникам Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца».
«Подчеркну, что поддержка большой и крепкой, многодетной семьи — наш безусловный стратегический приоритет. Это вопрос будущего народа России. И потому в этой сфере нам важно и дальше эффективно выстраивать меры демографической, экономической, социальной политики, укреплять конструктивное сотрудничество органов власти всех уровней, общественных, религиозных объединений», — говорится в сообщении.
В приветствии подчёркивается, что фестиваль представляет собой яркое мероприятие, приуроченное к празднику — Дню семьи, любви и верности. Несмотря на то, что оно проводится лишь во второй раз, событие уже успело завоевать популярность и сформировать свои традиции. Особо выделяется главная из них — трогательная и торжественная церемония бракосочетания, в которой в этом году принимают участие более 200 пар.
Ранее Life.ru сообщал, что с 8 по 10 июля Национальный центр «Россия» в Москве станет местом проведения II Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Ожидается, что на фестивале более двухсот пар официально оформят свои отношения. Также в это время пройдёт V Всероссийский семейный форум «Многодетная Россия».