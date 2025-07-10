Укрепляем иммунитет ребёнка без лекарств: Родителям дали инструкцию из 7 шагов

Своевременная диагностика является первым шагом на пути к крепкому иммунитету, уверена нутрициолог Галина Павлова. По её словам, родителям нужно начинать не с лекарств и витаминов, а с понимания того, что именно не хватает организму ребёнка. На втором этапе анализы помогут выявить паразитов.

Третий шаг предполагает восстановление микрофлоры кишечника. Более 70% иммунных клеток находятся именно там, поэтому без здоровой микробиоты любые усилия по укреплению иммунитета будут напрасными. Далее стоит подумать о бережном восстановлении после ОРВИ. Эксперт призвала не увлекаться антибиотиками, отдав предпочтение природным витаминам и микроэлементам.

Важным этапом на пути к крепкому иммунитету является детоксикация организма ребёнка после болезней, прививок, наркоза или курса антибиотиков. Без минимизации стресса тоже не обойтись, ведь резкие перемены обстановки при поступлении в сад или школу могут стать настоящим испытанием для малыша. Наконец, седьмой шаг предполагает создание индивидуального протокола укрепления иммунитета, потому что индивидуальной таблетки от всех недугов не существует.