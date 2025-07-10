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10 июля, 12:46

Укрепляем иммунитет ребёнка без лекарств: Родителям дали инструкцию из 7 шагов

Нутрициолог Павлова: Своевременная диагностика важна для укрепления иммунитета

Здоровый ребёнок. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Здоровый ребёнок. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Своевременная диагностика является первым шагом на пути к крепкому иммунитету, уверена нутрициолог Галина Павлова. По её словам, родителям нужно начинать не с лекарств и витаминов, а с понимания того, что именно не хватает организму ребёнка. На втором этапе анализы помогут выявить паразитов.

Третий шаг предполагает восстановление микрофлоры кишечника. Более 70% иммунных клеток находятся именно там, поэтому без здоровой микробиоты любые усилия по укреплению иммунитета будут напрасными. Далее стоит подумать о бережном восстановлении после ОРВИ. Эксперт призвала не увлекаться антибиотиками, отдав предпочтение природным витаминам и микроэлементам.

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Важным этапом на пути к крепкому иммунитету является детоксикация организма ребёнка после болезней, прививок, наркоза или курса антибиотиков. Без минимизации стресса тоже не обойтись, ведь резкие перемены обстановки при поступлении в сад или школу могут стать настоящим испытанием для малыша. Наконец, седьмой шаг предполагает создание индивидуального протокола укрепления иммунитета, потому что индивидуальной таблетки от всех недугов не существует.

«Лето — идеальное время для профилактики. Именно сейчас можно заложить крепкий иммунитет и уберечь ребёнка от постоянных простуд осенью и зимой», — отметила собеседница РИА «ФедералПресс».

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Борис Эльфанд
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