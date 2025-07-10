Укрепляем иммунитет ребёнка без лекарств: Родителям дали инструкцию из 7 шагов
Нутрициолог Павлова: Своевременная диагностика важна для укрепления иммунитета
Здоровый ребёнок. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Своевременная диагностика является первым шагом на пути к крепкому иммунитету, уверена нутрициолог Галина Павлова. По её словам, родителям нужно начинать не с лекарств и витаминов, а с понимания того, что именно не хватает организму ребёнка. На втором этапе анализы помогут выявить паразитов.
Третий шаг предполагает восстановление микрофлоры кишечника. Более 70% иммунных клеток находятся именно там, поэтому без здоровой микробиоты любые усилия по укреплению иммунитета будут напрасными. Далее стоит подумать о бережном восстановлении после ОРВИ. Эксперт призвала не увлекаться антибиотиками, отдав предпочтение природным витаминам и микроэлементам.
Важным этапом на пути к крепкому иммунитету является детоксикация организма ребёнка после болезней, прививок, наркоза или курса антибиотиков. Без минимизации стресса тоже не обойтись, ведь резкие перемены обстановки при поступлении в сад или школу могут стать настоящим испытанием для малыша. Наконец, седьмой шаг предполагает создание индивидуального протокола укрепления иммунитета, потому что индивидуальной таблетки от всех недугов не существует.
«Лето — идеальное время для профилактики. Именно сейчас можно заложить крепкий иммунитет и уберечь ребёнка от постоянных простуд осенью и зимой», — отметила собеседница РИА «ФедералПресс».
Ранее родителей призвали не экспериментировать с детьми в бассейне. А ещё им рекомендовали не целовать детей в губы без разрешения.