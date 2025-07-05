«Отразится на речи»: Родителям рассказали, когда привычка ребёнка грызть всё вокруг — опасный сигнал

Дети часто тянут в рот рукава, карандаши или другие предметы не из-за капризов, а потому что их мозг требует стимуляции для развития. Об этом важном сигнале организма «Вечерней Москве» рассказала логопед-дефектолог, руководитель коррекционных центров Наталья Абузарова.

«Жевание — это способ ребёнка активизировать мозг. Когда ротовая зона не получает нужной стимуляции, мозг «просит» её через такие телесные проявления. И если не обратить внимания на эти сигналы, это может отразиться на запуске речи», — объяснила специалист.

По словам Абузаровой, такое поведение часто вызвано «гипочувствительностью» — состоянием, при котором мозг плохо ощущает ротовую область. Это может быть врождённым или развиться из-за питания только мягкой пищей, недостатка жевания, болезней, длительного сосания соски или общей телесной чувствительности. Эксперт пояснила, что мозг в ответ пытается включить чувствительность через жевание, и ребёнок бессознательно тянет всё в рот.

Логопед подчеркнула, что развитие речи невозможно без активной работы языка, губ, щёк, челюсти. Она объяснила, что когда рот «молчит», нет стимуляции и нужного мышечного тонуса, это тормозит запуск речи: слова не приходят вовремя, слоги не складываются, язык «ленится», звуки путаются. Абузарова предупредила, что пока родители борются с «вредной привычкой», в теле накапливается дефицит, а неиспользованные зоны мозга продолжают спать.

Специалист категорически не рекомендует запрещать жевание без замены, так как это вызывает стресс и усиливает проблему. Игнорировать поведение тоже опасно, так как оно не пройдёт само, а может закрепиться и усилиться с возрастом.

Абузарова посоветовала дать ребёнку безопасную и полезную альтернативу: жевательные кулоны, силиконовые прорезыватели, твёрдые овощи (морковь, яблоко), массажные игрушки для рта. Она отметила, что такие вещи стимулируют работу мышц, включают рецепторы, активизируют речь и снимают напряжение.