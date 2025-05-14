«Это опасно и стыдно»: Психолог рассказал, ломают ли психику детей «неприличные» аниме-игрушки

После предложения депутата Заксобрания Павла Крупника проверить непристойные аниме-игрушки на предмет сексуализации детей Life.ru обратился к клиническому психологу Станиславу Самбурскому, чтобы выяснить, почему взрослые коллекционируют такие фигурки и стоит ли этого бояться. По его словам, хотя формально речь идёт о защите несовершеннолетних, ситуацию стоит рассматривать внимательнее.

«Фигурки в нижнем белье — это не про детей. Это про взрослых. Про их фантазии, уязвимости и потребность в контролируемом воображении», — отметил эксперт.

Собеседник Life.ru объяснил, что для многих взрослых такие фигурки становятся способом переживать эмоции и фантазии, которые сложно выразить в реальной жизни. В психологии это называется «проективный объект» — когда человек проецирует на предмет или образ свои чувства, желания и страхи. Специалист уверен, что инициатива депутата продиктована общественным стыдом и нежеланием говорить о сексуальности.

Предложение выглядит естественным в нашей культуре, поскольку стыд до сих пор доминирует над честным разговором о сексуальности. Родителям страшно, что ребёнок где-то узнает информацию о физиологии и сексуальном контенте, но и у самих силы духа нет проводить половое воспитание. Станислав Самбурский Клинический психолог

На вопрос о потенциальном вреде таких фигурок для детей эксперт ответил, что всё зависит от возраста, контекста и психического состояния человека. Главная опасность, по его мнению, кроется не в самой фигурке, а в отсутствии взрослого, который мог бы объяснить ребёнку, что он видит.

«Ребёнок, который будет рассматривать аниме-фигурки с эротическим подтекстом, может растеряться или эмоционально перевозбудиться — особенно если родители наложили на всё, что под одеждой, табу. Но сам по себе визуальный образ не делает ребёнка испорченным», — считает Самбурский.

В заключении психолог отметил, что попытка изъять из культуры всё, что может «намекнуть» на сексуальность, не защищает детей. Так взрослые лишь передают им тревогу: «Это опасно. Это стыдно. Это не обсуждается». Здоровая сексуальность взрослого человека — это про способность говорить и чувствовать.

«Эмоционально нестабильный взрослый, у которого уже есть проблемы с контролем импульсов или нарушенные границы, может начать использовать такие образы как якорь для навязчивых фантазий — особенно если в жизни нет поддержки, близости и возможности быть с другим человеком на равных. Но и в этом случае — дело не в фигурке, а в психическом фоне, который требует помощи специалиста. Любой визуальный образ — нейтрален», — уверен собеседник Life.ru.