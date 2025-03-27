Каша во рту: Логопед раскрыла, как после 30 лет подчинить себе звук «Р» и одолеть шепелявость

«Детские» проблемы с речью могут серьёзно повлиять на взрослую жизнь. Это может быть заикание, недостаток словарного запаса, трудности с произношением — словом, те речевые трудности, которые возникают в детстве, и которые при благополучном исходе там и остаются. Но есть ли шанс исправить ситуацию в уже осознанном возрасте? Вот что рассказала нам логопед, педагог, основатель детских центров «Матрешкино» Наталья Лебедева.

По словам собеседницы Life.ru, взрослые с речевыми проблемами могут испытывать неуверенность в себе, избегать общения и страдать от пониженной социальной активности или неумения правильно коммуницировать с коллегами на работе, с родными и близкими. Самым главным шагом на пути решения данных проблем является их осознание, убеждена Лебедева. Взрослые в состоянии понять, что их трудности не являются чем-то постыдным, а, наоборот, требуют кропотливого внимания и работы над собой. Признание проблемы — это уже половина успеха.

Следующим шагом я бы рекомендовала обратиться к специалисту. Логопед может помочь выявить конкретные трудности и предложить индивидуальную программу коррекции. Здесь будут предложены специальные упражнения для развития речевых навыков, занятия по улучшению уверенности в себе, способствующие развитию навыков коммуникации. Важно помнить, что работа над речью — это процесс, который требует времени и терпения, но все вложения в себя точно окупятся. логопед Наталья Лебедева

По словам эксперта, очень полезно в такой ситуации заниматься саморазвитием. Чтение книг, участие в разговорах, встречах и публичных выступлениях помогут взрослым улучшить речевые навыки и расширить кругозор для решения проблем коммуникации. Общение с людьми, которые поддерживают и вдохновляют, также играет очень важную роль. Все эти действия помогут создать комфортную атмосферу для практики и развития личности.

"Крайне важно помнить о том, как важна поддержка близких и друзей. Открытое обсуждение своих трудностей с окружающими может помочь снять напряжение и создать доверительные отношения. Важно окружать себя позитивными людьми, которые будут мотивировать и вдохновлять на изменения, а не токсичными, которые вам точно не помогут, а иногда и сделают еще хуже», — предостерегла собеседница Life.ru.