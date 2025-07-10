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10 июля, 10:48

«Насильственное погружение»: Родителей призвали не экспериментировать с детьми в бассейне

Фитнес-тренер Скрипник призвал не бросать младенцев в бассейн для самоспасения

Ребёнок в бассейне. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Ребёнок в бассейне. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Методика обучению младенцев плаванию, в ходе которой ребёнка бросают в бассейн для самоспасения, является достаточно спорной и может представлять опасность для малышей, предупредил фитнес-тренер Никита Скрипник. По его словам, бывали случаи, когда дети учились плавать именно таким способом, однако постепенное обучение ничуть не хуже.

Собеседник «Вечерней Москвы» отметил, что мышцы рук, ног и шеи грудничка активно работают и при резком, и при постепенном обучении, поэтому нет необходимости использовать более рискованную методику. Опасность для малыша представляют попадание воды в дыхательные пути или переохлаждение при низкой температуре воды. Однако самым серьёзным негативным аспектом уроков самоспасения является возможность развития психологической травмы.

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«Резкое насильственное погружение при сопротивлении ребёнка может вызвать у него сильный страх. В будущем он может начать бояться воды и занятия, наоборот, принесут лишь негативный эффект. Кроме того, уроки самоспасения проводят, когда рядом родители. А у ребёнка мама и папа ассоциируются с безопасностью. Подобный стресс может спровоцировать развитие недоверия к родителям», — подчеркнул эксперт.

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Напомним, ранее актриса и певица Настя Задорожная вызвала недовольство среди поклонников, опубликовав видео, на котором её 10-месячная дочь проходит курсы самоспасения в бассейне. Шокированные фанаты писали, что они волнуются за девочку, которая тонет в воде и захлёбывается.

Борис Эльфанд
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