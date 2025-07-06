Очищение, увлажнение и SPF: Life.ru выяснил, как спасти кожу после моря и бассейна

Летний сезон — это не только долгожданное солнце и отдых у воды, но и серьёзное испытание для нашей кожи. Морская соль, хлорированная вода бассейна, ультрафиолет — всё это может вызывать обезвоживание, раздражение и даже ускоренное старение кожи. Детский дерматолог, косметолог, дерматолог клиники «Семейная» Александра Пашкова рассказала Life.ru о правильном уходе после водных процедур.

Морская вода содержит соли, минералы и микроэлементы, которые в умеренном количестве могут быть полезны — они стимулируют кровообращение и обладают противовоспалительным действием. Однако длительное пребывание в солёной воде приводит к обезвоживанию кожи. Соль буквально вытягивает влагу, нарушая естественный защитный барьер. Александра Пашкова Детский дерматолог, косметолог, дерматолог клиники «Семейная»

В бассейнах вода обрабатывается хлором, который вызывает сухость, зуд и шелушение, а также может усугублять хронические дерматозы, такие как экзема и атопический дерматит.

После водных процедур важно как можно скорее принять душ с мягкими средствами, не содержащими агрессивных веществ и ароматизаторов. Для восстановления водного баланса эксперт рекомендует использовать увлажняющие кремы и эмульсии с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом, керамидами и экстрактом алоэ. Для сухой и чувствительной кожи подойдут средства с маслом ши, скваланом и омега-кислотами.

После купания кожа становится более уязвимой к ультрафиолету. Обязательно наносите водостойкий солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 каждые два часа. Особенно тщательно — на лицо, плечи и зоны, склонные к пигментации.

«После морской или хлорированной воды возможны раздражения, особенно в области шеи, подмышек и на лице. Используйте успокаивающие спреи или кремы с пантенолом, термальной водой или аллантоином», — отметила специалист.

Вечером врач рекомендует использовать питательные кремы или молочко, которые помогают восстановить и укрепить кожный барьер. Собеседница Life.ru предупреждает, что скрабы, пилинги и средства с кислотами, ретинолом или спиртом сразу после купания применять не стоит, чтобы не вызвать микроповреждения и усиление раздражения. Кроме того, она подчёркивает важность регулярного потребления воды в жаркую погоду.

«Отдых у воды — это радость, но не повод забывать о защите кожи. Правильный уход после моря или бассейна позволит избежать сухости, раздражения и преждевременного старения кожи. Внимательное отношение к коже и качественная защита — залог её здоровья и сияния в любой сезон», — заключает эксперт.