В Сочи школьник попал в больницу с ожогами 50% тела, позагорав на пляже в +25

13-летний подросток получил тяжелые ожоги на пляже в Сочи. Школьник был госпитализирован с ожогами, охватившими половину тела, после длительного пребывания на солнце, пишет SHOT.

Как сообщает телеграм-канал, инцидент произошел во вторник. Мальчик отправился загорать, но не сразу заметил, что кожа начала сильно обгорать. Вскоре на теле появились обширные красные волдыри, и окружающие вызвали скорую помощь.

Несмотря на то, что температура воздуха в тот день не превышала 22–25 градусов, уровень ультрафиолетового излучения был крайне высоким, приближаясь к опасным значениям. Подростка доставили в больницу с ожогами 50% тела.

Медики предупреждают об опасности солнечных ожогов даже в умеренную погоду и рекомендуют соблюдать меры предосторожности.