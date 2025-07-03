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3 июля, 06:38

В Сочи школьник попал в больницу с ожогами 50% тела, позагорав на пляже в +25

SHOT: В Сочи школьник попал в больницу с ожогами 50% тела, позагорав на пляже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ikebana Art-studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ikebana Art-studio

13-летний подросток получил тяжелые ожоги на пляже в Сочи. Школьник был госпитализирован с ожогами, охватившими половину тела, после длительного пребывания на солнце, пишет SHOT.

Как сообщает телеграм-канал, инцидент произошел во вторник. Мальчик отправился загорать, но не сразу заметил, что кожа начала сильно обгорать. Вскоре на теле появились обширные красные волдыри, и окружающие вызвали скорую помощь.

Несмотря на то, что температура воздуха в тот день не превышала 22–25 градусов, уровень ультрафиолетового излучения был крайне высоким, приближаясь к опасным значениям. Подростка доставили в больницу с ожогами 50% тела.

Медики предупреждают об опасности солнечных ожогов даже в умеренную погоду и рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Как быстро снять солнечный ожог в домашних условиях — советы дерматолога
Как быстро снять солнечный ожог в домашних условиях — советы дерматолога

Ранее россиянам рассказали, как защищаться от солнца, чтобы не заработать рак кожи. Больше остальных подвержены солнечным ожогам обладатели I–II фототипов.

Татьяна Миссуми
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