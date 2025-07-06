«Не магия, а биохимия»: Дерматолог объяснил, чем питаться при воспалениях, чтобы вернуть коже сияние

Если ваша кожа решила устроить «пир во время чумы» с покраснениями, зудом и раздражениями, значит, пора поговорить о еде. В беседе с Life.ru врач-дерматолог Дмитрий Эллинский рассказал, как с помощью правильных продуктов вернуть своей коже спокойствие и сияние.

«Кожа — не просто «оболочка», она очень тесно связана с внутренним состоянием организма. Воспаления на коже прямо или опосредованно связаны с повышенным уровнем воспалительных процессов в теле, и питание напрямую влияет на этот уровень», — поделился эксперт.

Некоторые продукты содержат вещества, которые усиливают активность иммунной системы и провоцируют воспаление. Другие — наоборот, содержат антиоксиданты и поддерживают механизмы восстановления.

«Это не магия, а биохимия! Так что на вашей тарелке — реальный фронт борьбы за здоровую кожу», — предупреждает специалист.

Совет: ешьте рыбу 2–3 раза в неделю или добавьте в рацион омега-3 после консультации с врачом.

1. Рыба жирных сортов (лосось, скумбрия, сардины), которая богата омега-3 жирными кислотами, снижающими градус воспаления и помогающими восстановить структуру кожи.

2. Орехи и семена (грецкие орехи, льняное семя, чиа). Это отличный источник альфа-линоленовой кислоты — растительного аналога омега-3, а также витаминов Е и цинка. Они защищают клетки кожи от оксидативного стресса и поддерживают иммунитет кожи.

Совет: употребляйте в день горсть орехов или семян.

3. Ягоды (черника, малина, клюква), которые содержат полифенолы и антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы — вредные молекулы, способствующие воспалению и старению кожи.

Совет: добавляйте ягоды в утренний йогурт или смузи.