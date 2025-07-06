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5 июля, 23:45

«Не магия, а биохимия»: Дерматолог объяснил, чем питаться при воспалениях, чтобы вернуть коже сияние

Дерматолог Эллинский: Рыба жирных сортов помогает восстановить структуру кожи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maridav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maridav

Если ваша кожа решила устроить «пир во время чумы» с покраснениями, зудом и раздражениями, значит, пора поговорить о еде. В беседе с Life.ru врач-дерматолог Дмитрий Эллинский рассказал, как с помощью правильных продуктов вернуть своей коже спокойствие и сияние.

«Кожа — не просто «оболочка», она очень тесно связана с внутренним состоянием организма. Воспаления на коже прямо или опосредованно связаны с повышенным уровнем воспалительных процессов в теле, и питание напрямую влияет на этот уровень», — поделился эксперт.

Некоторые продукты содержат вещества, которые усиливают активность иммунной системы и провоцируют воспаление. Другие — наоборот, содержат антиоксиданты и поддерживают механизмы восстановления.

«Это не магия, а биохимия! Так что на вашей тарелке — реальный фронт борьбы за здоровую кожу», — предупреждает специалист.

Продукты-помощники при кожных воспалениях

1. Рыба жирных сортов (лосось, скумбрия, сардины), которая богата омега-3 жирными кислотами, снижающими градус воспаления и помогающими восстановить структуру кожи.

Совет: ешьте рыбу 2–3 раза в неделю или добавьте в рацион омега-3 после консультации с врачом.

2. Орехи и семена (грецкие орехи, льняное семя, чиа). Это отличный источник альфа-линоленовой кислоты — растительного аналога омега-3, а также витаминов Е и цинка. Они защищают клетки кожи от оксидативного стресса и поддерживают иммунитет кожи.

Совет: употребляйте в день горсть орехов или семян.

3. Ягоды (черника, малина, клюква), которые содержат полифенолы и антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы — вредные молекулы, способствующие воспалению и старению кожи.

Совет: добавляйте ягоды в утренний йогурт или смузи.

4. Листовые зелёные овощи (шпинат, крес-салат, капуста кейл) богаты витамином К, фолатами и антиоксидантами, которые поддерживают процессы регенерации кожи и снижают покраснения.

Совет: пусть салаты из зелени станут постоянным спутником обеденного стола.

5. Куркума содержит куркумин — мощный природный противовоспалительный агент, который снижает активность провоспалительных ферментов.

Совет: добавляйте куркуму в супы, рис или готовьте золотое молоко с мёдом.

6. Цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны) богаты витамином С — важнейшим антиоксидантом и строительным материалом коллагена, который нужен коже для эластичности и восстановления.

Совет: свежевыжатый сок или долька цитрусового на завтрак устроят коже праздник.

7. Зелёный чай содержит катехины — вещества, которые уменьшают воспаление и борются с оксидативным стрессом.

Совет: выпивайте 2-3 чашки зелёного чая в день, чтобы снизить воспалительный фон.

Что стоит ограничить

Кофе — без фанатизма, так как большое количество кофеина повышает уровень кортизола, и как следствие, стресса, а стресс провоцирует воспаление кожи.

Сахар и рафинированные углеводы — быстрый скачок сахара в крови вызывает выброс провоспалительных молекул.

Жирное, жареное, обработанное мясо тоже в «чёрном списке» из-за содержания трансжиров и веществ, раздражающих организм.

«Диета — это лишь одна из частей комплексного ухода за кожей. Если вы столкнулись с сильными или хроническими воспалениями, обязательно проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. Иногда без медикаментозного лечения и коррекции образа жизни не обойтись», — заключает собеседник Life.ru.

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Андрей Горяничев
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