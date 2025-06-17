Лучше не рисковать: Косметолог рассказала, чем чревато пренебрежение SPF-кремами

Отказ от солнцезащитных средств увеличивает вероятность развития рака кожи. Об этом предупредила дерматолог и косметолог Галина Амосова.

«UVB- и UVA-лучи повреждают ДНК клеток, что может спровоцировать меланому и другие виды онкологии», — заявила врач «Газете.ru».

По словам Амосовой, отсутствие SPF также усугубляет другие кожные проблемы. Врач пояснила, что при акне появляются новые воспаления, а при розацеа и куперозе ультрафиолет усиливает покраснения и сосудистую сетку. Кроме того, UV-излучение снижает барьерную функцию кожи, повышая сухость и чувствительность у людей с атопическим дерматитом.

Дерматолог отметила, что УФ-лучи активируют меланоциты, что приводит к появлению пигментных пятен и неровному тону кожи. Она также предупредила, что пренебрежение солнцезащитой ускоряет старение: к 30-40 годам это может вылиться в глубокие морщины, особенно вокруг глаз и рта, потерю овала лица и стойкую пигментацию.

Амосова подчеркнула, что жителям городов особенно важно использовать SPF из-за отражённого UVA-излучения от зданий и воздействия синего света от гаджетов. Косметолог добавила, что защита необходима даже в помещении и в пасмурную погоду, так как UVA-лучи проникают через облака и стекло, а HEV-излучение от экранов усиливает окислительный стресс и воспаление.