Лучше не рисковать: Косметолог рассказала, чем чревато пренебрежение SPF-кремами
Дерматолог Амосова: Последствием отказа от SPF может стать рак кожи
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Отказ от солнцезащитных средств увеличивает вероятность развития рака кожи. Об этом предупредила дерматолог и косметолог Галина Амосова.
«UVB- и UVA-лучи повреждают ДНК клеток, что может спровоцировать меланому и другие виды онкологии», — заявила врач «Газете.ru».
По словам Амосовой, отсутствие SPF также усугубляет другие кожные проблемы. Врач пояснила, что при акне появляются новые воспаления, а при розацеа и куперозе ультрафиолет усиливает покраснения и сосудистую сетку. Кроме того, UV-излучение снижает барьерную функцию кожи, повышая сухость и чувствительность у людей с атопическим дерматитом.
Дерматолог отметила, что УФ-лучи активируют меланоциты, что приводит к появлению пигментных пятен и неровному тону кожи. Она также предупредила, что пренебрежение солнцезащитой ускоряет старение: к 30-40 годам это может вылиться в глубокие морщины, особенно вокруг глаз и рта, потерю овала лица и стойкую пигментацию.
Амосова подчеркнула, что жителям городов особенно важно использовать SPF из-за отражённого UVA-излучения от зданий и воздействия синего света от гаджетов. Косметолог добавила, что защита необходима даже в помещении и в пасмурную погоду, так как UVA-лучи проникают через облака и стекло, а HEV-излучение от экранов усиливает окислительный стресс и воспаление.
Ранее дерматолог предупредила, что обычные средства для защиты кожи от солнца не всегда спасают от фотодерматоза, а его лечение может влететь в копеечку, особенно на курортах. Есть несколько способов защититься от солнечных ожогов, например заранее подготовить свою кожу к активному воздействию прямых лучей, а также сократить пребывание под солнцем в самые активные временные интервалы — 12 до 15 дня.