«Намазал и стал импотентом»: Врач-дерматолог рассказала о неожиданном влиянии SPF на либидо

Солнцезащитные кремы, дезодоранты и ополаскиватели для рта могут оказывать не самое благоприятное воздействие на либидо. Об этом Life.ru рассказала Светлана Ковалёва — врач-дерматолог, косметолог Клиники Профессора Калинченко.

«Конечно, не всё так катастрофично, что намазал солнцезащитным кремом и стал импотентом. Нет, конечно, но определённая связь в этом есть», — отметила специалист.

По словам эксперта, солнцезащитный крем, даже самый-самый шикарный, блокирует лучи спектра Б, которые вызывают в нашей коже ощущение ожога и покраснения, из-за чего мы убегаем с солнца — это один из природных механизмов защиты. Лучи Б, попадая на нашу кожу, вырабатывают гормон NO и витамин D. Именно NO играет важную роль в сексуальной активности.

«NO — это тот самый гормон, ради которого мужчины пьют виагру, а женщинам назначают силденафил кардио», — пояснила собеседница Life.ru.

Находясь под солнцезащитным кремом, человек лишается гормона NO и витамина D. Ковалёва уточняет, что это не значит, что нужно отказываться от SPF. По её словам, использовать солнцезащитный крем нужно, когда вы выходите на солнце в активные часы.

Дезодоранты и ополаскиватели для рта, содержащие дезинфицирующие вещества (например, хлоргексидин), в свою очередь, создают кислотный pH и уничтожают полезную микрофлору в полости рта, которая участвует в выработке NO. Поэтому эксперт советует использовать этим средства разумно.

«Всё зависит от дозы, как говорил Парацельс, потому что можно быть на солнце, но в определённые часы и определённую продолжительность, и можно использовать солнцезащитный крем, но только тогда, когда реально без него нельзя», — говорит врач.

Связь между использованием этих средств и снижением либидо — опосредованная, но, тем не менее, существует. Поэтому если мы больны, то солнцезащитный крем, дезодорант и ополаскиватель для полости рта нас просто добьют.

«В опосредованном виде — да, СПФ, дезодоранты и ополаскиватели снижают либидо. Но это не такая прямая связь, что будучи мужчиной, например, я нанесла солнцезащитный крем, прополоскала рот и эрекция упала. Но не прям так, в секунду это происходит, но в конце концов — да», — заключила специалист.