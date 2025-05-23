Бьюти-катастрофа: Москвичка получила ожоги, гной и инфекцию после депиляции в модном салоне

Москвичка столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем после рутинной процедуры в одном из филиалов популярной московской бьюти-сети Saxar. В первых числах мая девушка посетила салон на Китай-городе, чтобы воспользоваться услугой воскового удаления волос на руках и ногах. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Руки девушки. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Уже на следующее утро после сеанса, руки клиентки покрылись багровыми пятнами, гнойными высыпаниями и мучительным зудом. Примечательно, что на ногах подобной реакции не наблюдалось. В течение двух недель пострадавшая пыталась самостоятельно справиться с раздражением, но безрезультатно.

Тогда она обратилась за помощью к дерматологу. Медик констатировал: во время ваксинга материал был чрезмерно перегрет, что привело к ожогам и повреждению защитного слоя кожи. Кроме того, из-за недостаточной антисептической обработки или нарушения санитарных норм развился фолликулит — инфекционное воспаление волосяных фолликулов.

Сейчас москвичка проходит курс лечения, однако последствия инцидента до сих пор не устранены. Попытки связаться с администрацией салона Saxar и уведомить их о врачебном заключении были оставлены без внимания.