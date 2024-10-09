Потребовалась пластика половых губ: На Кубани девушку «сожгли» в кабинете лазерной эпиляции

Девушка получила 40% ожогов кожи во время процедуры лазерной эпиляции, ей потребовалась операция на половых губах. Пострадавшая уже более двух лет восстанавливает здоровье, но клиника отказывается покрывать расходы на дорогостоящее лечение. Жуткую историю рассказала SHOT ПРОВЕРКА.

Девушка получила 40% после лазерной эпиляции. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Выяснилось, что 36-летняя Екатерина (имя изменено) в 2022 году обратилась в краснодарскую клинику эпиляции и косметологии «Подружки», которая является частью крупной сети, представленной по всей России. Девушке сделали лазерную эпиляцию всего тела, стоимость услуги составила пять тысяч рублей. Почти сразу после процедуры Екатерина почувствовала сильную боль и жжение, её госпитализировали в ожоговый центр. Ноги, ягодицы и область промежности были покрыты коростами и гнойниками. Врачи на протяжении почти недели пытались помочь пострадавшей — провели пластику половых губ, шлифовку кожи и назначили дорогие препараты.

Девушка получила 40% после лазерной эпиляции. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

По словам медицинского юриста девушки Николая Чернышука, все процедуры по восстановлению ей обошлись в 353 тысячи рублей, но суд обязал клинику выплатить только 60 тысяч. Сейчас пострадавшая продолжает лечиться и намерена судиться с клиникой, где ей испортили кожу.