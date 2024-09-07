15-летний парень показал обезображенное лицо после мелирования в салоне красоты в Москве

Окрашивание волос в Москве закончилось отёком Квинке. 15-летнего парня подкосила сильнейшая аллергическая реакция после одной процедуры в салоне. Почему Даниил стал похож на покусанного пчеловода, рассказала мама подростка Любовь Телеграм-каналу SHOT ПРОВЕРКА.

Пострадавший после окрашивания Даниил. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Подросток решил сделать мелирование в красный цвет, правда, родителей не предупредил. Парень пришёл в салон «Точка красоты» на улице Митинской. Заплатить за новый имидж пришлось пять тысяч рублей. На следующий день Даниил почувствовал себя плохо. Сначала он начал чесаться и жаловался на головную боль, а позже его лицо оказалось обезображено – у него покраснела и покрылась волдырями вся голова, опухли глаза и щёки, рассказала напуганная мать.

Пострадавший после окрашивания Даниил. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В итоге парня забрали в больницу, там он и встретил 1 сентября. Врачи диагностировали отёк Квинке и токсико-аллергическую реакцию. Пациента выписали только через 5 дней. К счастью, сейчас у Даниила всё хорошо, но пока что сохраняется небольшой отёк на лице. Салон же никаких объяснений на эту тему не дал. Но парень подозревает, что мастера использовали краски с некачественным или токсичным составом.

Директор «Точки красоты» заявила, что связи между работой мастера и аллергией подростка не видит. На её опыте за восемь лет работы подобных ситуаций никогда не было.