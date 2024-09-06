Расслабляться рано: Почему осенью тоже бывает аллергия и в чём её подвох Иммунолог Радчик: Осенью аллергия бывает на пыльцу полыни, грибки плесени и пыль 6 сентября, 09:44 Осень – отнюдь не гарантия того, что вы не столкнётесь с аллергией. Обложка © Freepik.com

Осень – отнюдь не гарантия того, что вы не столкнётесь с аллергией. Кроме того, в этот период симптомы аллергии могут напоминать ОРВИ или грипп, пик которых приходится на холодное время года. Как отличить эти недуги и облегчить состояние, Life.ru рассказала врач-аллерголог-иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Юлия Радчик.

Помимо пыльцы полыни в тёплый сентябрь основными раздражителями становятся грибки плесени, пыль и аллергены животных. Однако симптомы аллергии легко спутать с простудой или гриппом, что может привести к ошибкам в лечении. Юлия Радчик Врач-аллерголог-иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Как осенью отличить аллергию от ОРВИ

1. Продолжительность симптомов: простуда или грипп обычно проходят за 3–14 дней, тогда как аллергия может длиться от нескольких дней до месяцев.

2. Время появления симптомов: симптомы простуды и гриппа проявляются через некоторое время после контакта с вирусом, тогда как аллергические реакции начинаются сразу после воздействия аллергена.

3. Отсутствие температуры и ломоты: при аллергии обычно нет температуры и ломоты в теле, которые часто сопровождают простудные заболевания.

Основные аллергены осени

1. Споры плесени: осенью плесень может подстерегать нас не только в помещении, но и на улице, например, размножаться на опавших с деревьев листьях, предупреждает Радчик. При этом, в отличие от пыльцы, аллергия на споры плесени может проявляться и в холодное время года.

2. Домашняя пыль: невысокая температура и влажность способствуют размножению клещей, содержащихся в пыли. Они могут усугубить проявления аллергии, особенно если помещение не очень хорошо отапливается и в нём высокий уровень влажности.

3. Аллергены животных: они содержатся в слюне, моче и перхоти с шерсти животных. Симптомы похожи на простуду, а долгое пребывание в помещении с аллергенами усиливает их негативное воздействие.

Как облегчить симптомы осенней аллергии

Не выходите на улицу и закрывайте окна в часы максимальной активности растений (с 10.00 до 15.00).

Регулярно проводите влажную уборку дома, чтобы минимизировать воздействие аллергенов.

Используйте маску при работе в саду или при уборке опавших листьев, чтобы снизить риск контакта с аллергенами.

Используйте барьерные спреи для носа.

Вернувшись домой, умойтесь, промойте нос и горло водой.

Ранее Life.ru уже писал, что в Москву и Подмосковье возвращается сезон аллергии из-за начала цветения некоторых наиболее опасных растений. Наибольшую угрозу для людей, склонных к недугу, представляют полынь, амброзия и лебеда.

Авторы Андрей Горяничев