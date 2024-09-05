Начинается цветение: Москвичей предупредили о возвращении сезона аллергии

В Москву и Подмосковье возвращается сезон аллергии из-за начала цветения некоторых наиболее опасных растений. Как отмечает aif.ru, наибольшую угрозу для людей, склонных к недугу, представляют полынь, амброзия и лебеда.

Однако проблема не только в них. Дело в том, что в столичном регионе в сентябре сохраняется летняя погода, поэтому некоторые растения продолжают цветение вместо ухода в зимнюю спячку. В первую очередь речь идёт о травах, отметил директор Ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб.

«Нужно сказать, что в любой год, с холодной или тёплой осенью, растения цветут практически до самых заморозков. Однако речь идёт не о кустах и деревьях, а о травянистых растениях», — подчеркнул учёный.

Кроме того, людям, страдающим от аллергии, следует опасаться диких растений, которые из-за особого жизненного цикла распускаются к концу лета и цветут в начале осени. По словам учёного, в Москве и области из их числа встречаются шафран и безвременник.