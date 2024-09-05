Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 12:01

Начинается цветение: Москвичей предупредили о возвращении сезона аллергии

Учёный Чуб: Травянистые растения цветут практически до самых заморозков

В Москву и Подмосковье возвращается сезон аллергии из-за начала цветения некоторых наиболее опасных растений. Как отмечает aif.ru, наибольшую угрозу для людей, склонных к недугу, представляют полынь, амброзия и лебеда.

Однако проблема не только в них. Дело в том, что в столичном регионе в сентябре сохраняется летняя погода, поэтому некоторые растения продолжают цветение вместо ухода в зимнюю спячку. В первую очередь речь идёт о травах, отметил директор Ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб.

«Нужно сказать, что в любой год, с холодной или тёплой осенью, растения цветут практически до самых заморозков. Однако речь идёт не о кустах и деревьях, а о травянистых растениях», — подчеркнул учёный.

Кроме того, людям, страдающим от аллергии, следует опасаться диких растений, которые из-за особого жизненного цикла распускаются к концу лета и цветут в начале осени. По словам учёного, в Москве и области из их числа встречаются шафран и безвременник.

Без слёз и чихания: 5 животных, которые идеально подойдут для аллергиков
Без слёз и чихания: 5 животных, которые идеально подойдут для аллергиков

Ранее россиянам рассказали, какие кисломолочные продукты могут облегчить симптомы аллергии. Также гражданам объяснили, что некоторые продукты могут вызвать аллергию ещё в утробе матери.

Обложка ©

Freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров