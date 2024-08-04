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4 августа, 05:20

Названы неожиданные кисломолочные продукты, облегчающие симптомы аллергии

Учёный Куликов: Кефир и йогурт снижают риск развития аллергии

Ряд кисломолочных продуктов необходимо включить в свой рацион аллергикам, ведь при их регулярном употреблении в пищу снижается риск развития болезни и её неприятных последствий. Об этом "Газете.ru" заявил заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета Росбиотех Дмитрий Куликов.

В частности, среди перечисленных продуктов натуральный кефир, йогурт, наринэ, бифидок и прочее.

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"В результате клинических исследований было подтверждено, что в указанных кисломолочных напитках содержатся пробиотики, нормализующие иммуноглобулин Е (IgE). Этот специальный белок организма обеспечивает иммунитет и принимает участие в аллергических реакциях", — объяснил Куликов.

Он добавил, что особенно полезно сочетать эти продукты со злаками или ягодами, например ежевикой, черникой, виноградом. Можно добавить в кефир или йогурт гранат и яблоки, а также овощи с высоким содержанием антиоксидантов, например шпинат и брокколи.

Врачи также неоднократно предупреждали аллергиков, что тем следует избегать выезда на природу во время цветения растений. При выходе на улицу нужно носить затемнённые очки. Избавиться от пыльцы на коже и открытых слизистых оболочках помогут частые приёмы душа. А окна автомобиля лучше держать закрытыми, особенно за городом. Всё это поможет минимизировать риски обострения аллергии.

Обложка ©

Feepik / katemangostar

Алёна Зиновьева
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