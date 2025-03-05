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5 марта, 10:42

Москвичка нашла камеру во время интим-эпиляции в салоне красоты

Москвичка обнаружила камеру видеонаблюдения в салоне красоты во время интимной эпиляции. В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ женщина рассказала, что обратила внимание на оборудование в середине сеанса, хотя сотрудники ни о чём подобном её не предупреждали.

После процедуры клиентка обратилась к руководству. Сотрудники салона Dance&Beauty в свою очередь сообщили, что камера якобы висит уже 12 лет и не работает. Однако москвичка уверяет: в прошлое посещение её не было. Женщина вызвала полицию и написала заявление. В этот же салон на процедуру эпиляции ходит её 11-летняя дочь.

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Кстати, процедура эпиляции постепенно теряет популярность. Напротив, многие женщины обращаются в столичные клиники с просьбой о пересадке волос в интимную зону. Такие запросы всё чаще ставят мужчин-трансплантологов в тупик. Мнение врача-дерматовенеролога на этот счёт читайте на Life.ru.

Александра Вишнякова
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